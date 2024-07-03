Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою позицию в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане, отметив, что действия Израиля в отношении Палестины и угрозы, адресованные Ливану, создают опасность для стабильности как в региональном, так и во всемирном масштабе.



Президент Эрдоган подчеркнул, что эскалация конфликта может нанести серьезный ущерб странам региона, и призвал международное сообщество сконцентрировать усилия на предотвращении дальнейших нарушений.



Важно сосредоточиться на том, чтобы пресечь происходящие события и обеспечить мирное решение конфликта.



Соответствующее заявление было сделано представителями канцелярии турецкого президента после переговоров в Астане.



Турецкий лидер выразил беспокойство по поводу действий Израиля и призвал к усиленным усилиям для предотвращения дальнейшего нарастания напряженности в регионе.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)