Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою позицию в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане, отметив, что действия Израиля в отношении Палестины и угрозы, адресованные Ливану, создают опасность для стабильности как в региональном, так и во всемирном масштабе.
Президент Эрдоган подчеркнул, что эскалация конфликта может нанести серьезный ущерб странам региона, и призвал международное сообщество сконцентрировать усилия на предотвращении дальнейших нарушений.
Важно сосредоточиться на том, чтобы пресечь происходящие события и обеспечить мирное решение конфликта.
Соответствующее заявление было сделано представителями канцелярии турецкого президента после переговоров в Астане.
Турецкий лидер выразил беспокойство по поводу действий Израиля и призвал к усиленным усилиям для предотвращения дальнейшего нарастания напряженности в регионе.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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