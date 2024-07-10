Армия защиты Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении ударов по инфраструктуре вооруженных сил Сирии, обвинив правительство Дамаска в нарушении установленной границы, предусмотренной в рамках соглашения 1974 года о разделении вооруженных сил между Израилем и Сирией в зоне буфера на Голанских высотах.



По информации, опубликованной пресс-службой армии, отмечается, что недавно танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре, используемой сирийским военными, нарушившими установленные правила соглашения о разделении между Израилем и Сирией в зоне буфера.



ЦАХАЛ подчеркнула, что они считают сирийских военных ответственными за все события, происходящие на своей территории, и не допустят попыток нарушения соглашения о разделении.

Фото: commons.wikimedia.org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)