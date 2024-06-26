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Лавров: Есть риск распространения насилия на Ливан
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:00

Лавров: Есть риск распространения насилия на Ливан

Глава МИД России, Сергей Лавров, заявил о возможности распространения насилия на Ливан из-за действий Израиля, выразив надежду на осознание международным сообществом вреда таких подходов.

Лавров отметил, что состояние дел представляет собой сложную ситуацию, требующую переговоров и разрешения конфликта между Израилем и Палестиной.

Без участия всех заинтересованных сторон, включая Израиль, Палестину и ООН, достижение справедливости и прекращение военных действий невозможно.

Подчеркнув угрозу начала боевых действий в Ливане, глава МИД Израиля, Кац, предупредил о возможном вторжении на север страны "Хезболлы". В ответ на это лидер "Хезболлы", Насрулла, заявил о возможном вторжении на территорию Израиля.

Напряженность на границе Израиля и Ливана усилилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа.

Израильтяне и боевики "Хезболлы" ежедневно обстреливают друг друга вдоль границы, вынуждая десятки тысяч людей покидать свои дома.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

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