Глава МИД России, Сергей Лавров, заявил о возможности распространения насилия на Ливан из-за действий Израиля, выразив надежду на осознание международным сообществом вреда таких подходов.



Лавров отметил, что состояние дел представляет собой сложную ситуацию, требующую переговоров и разрешения конфликта между Израилем и Палестиной.



Без участия всех заинтересованных сторон, включая Израиль, Палестину и ООН, достижение справедливости и прекращение военных действий невозможно.



Подчеркнув угрозу начала боевых действий в Ливане, глава МИД Израиля, Кац, предупредил о возможном вторжении на север страны "Хезболлы". В ответ на это лидер "Хезболлы", Насрулла, заявил о возможном вторжении на территорию Израиля.



Напряженность на границе Израиля и Ливана усилилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа.



Израильтяне и боевики "Хезболлы" ежедневно обстреливают друг друга вдоль границы, вынуждая десятки тысяч людей покидать свои дома.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿