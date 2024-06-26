Глава МИД России, Сергей Лавров, заявил о возможности распространения насилия на Ливан из-за действий Израиля, выразив надежду на осознание международным сообществом вреда таких подходов.
Лавров отметил, что состояние дел представляет собой сложную ситуацию, требующую переговоров и разрешения конфликта между Израилем и Палестиной.
Без участия всех заинтересованных сторон, включая Израиль, Палестину и ООН, достижение справедливости и прекращение военных действий невозможно.
Подчеркнув угрозу начала боевых действий в Ливане, глава МИД Израиля, Кац, предупредил о возможном вторжении на север страны "Хезболлы". В ответ на это лидер "Хезболлы", Насрулла, заявил о возможном вторжении на территорию Израиля.
Напряженность на границе Израиля и Ливана усилилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа.
Израильтяне и боевики "Хезболлы" ежедневно обстреливают друг друга вдоль границы, вынуждая десятки тысяч людей покидать свои дома.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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