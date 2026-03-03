Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пирамида Менкаура
© commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov is licensed under CC BY-SA 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:36

Золотая лазейка в пустыне: израильтяне нашли необычный способ улететь в Европу через Египет

Пыль пустынных дорог Синайского полуострова оседает на стеклах микроавтобусов, набитых семьями с чемоданами и тревогой в глазах. Пока аэропорт Бен-Гурион молчит, как заминированный, израильтяне из Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы устремляются на юг — к границе с Египтом. Это не хаотичный исход, а четко выверенная схема: три часа по трассе из Эйлата в Табу, где ждут чартеры в Афины и Рим. А для тех, кто не спешит в Европу, Шарм-эль-Шейх манит теплым морем, пальмами и номерами с видом на Наама-Бей — за 231 километр пустыни, где безопасность измеряется не картами боевых действий, а загруженностью отельных ресторанов.

Война перекраивает туристические карты Ближнего Востока, превращая транзит в прибыльный бизнес. Болгарские Electra Airways по заказу Arkia запускают рейсы именно из Табы — крошечного городка у самой границы, где билеты в открытой продаже. Формально для "застрявших иностранцев", но на деле это лазейка для всех с визой и паспортом. Отели Шарм-эль-Шейха, еще недавно оправлявшиеся от спада, фиксируют первые бронирования: состоятельные гости готовы платить премиум за недели у бассейна, пока эхо конфликта затихает.

"В такие моменты логистика решает всё: маршрут Тель-Авив — Эйлат — Таба экономит не только время, но и нервы. Пересечение границы занимает 2-3 часа, чартеры улетают ежедневно, но берите кэш в долларах — карты могут глючить. Шарм сейчас — идеальный хаб: оттуда в Европу или просто переждать в люксе".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Логистический аудит: от Израиля до Табы

Маршрут выстраивается как классическая цепочка лоукостеров: микроавтобусы из Хайфы или Иерусалима — 4-5 часов до Эйлата (около 350 км по Route 90), затем пограничный переход в Табу — еще час на формальности. Стоимость: 50-100 долларов на человека за трансфер, плюс 20 долларов виза Египта на месте. Чартеры Electra — 300-500 евро в Афины, билеты на Arkia сайте. Не рискуйте багажом: сдавайте только ручную кладь, а крупное — курьером через Эйлат.

Аналогичные схемы уже работали в кризисах, как блокада на Шри-Ланке, где туристы пересаживались на наземку. Здесь плюс: Таба — тихая, без толпы, аэропорт принимает 100-200 пассажиров за рейс. Совет от логиста: мониторьте график на Telegram-каналах израильских туроператоров, бронируйте за сутки.

Шарм-эль-Шейх: премиум-убежище на Синае

Для тех, кто тормозит на Синае, Шарм — не транзит, а цель. Отели вроде Rixos или Four Seasons фиксируют +30% загрузки: номера от 250 долларов/ночь, но с all-inclusive и СПА. Расстояние от Табы — 230 км по трассе 50, 3 часа на такси (150 долларов за минивэн). Местные управляющие подтверждают: израильтяне бронируют на 10-14 дней, тратят в ресторанах и дайвинге. Это эхо повторного туризма в Египте, только с премиум-надбавкой.

"Шарм сейчас — золотая жила: состоятельные гости из Израиля заполняют люксы, цены выросли на 40%, но сервис на высоте. Ищите отели с приватными виллами у моря — там и безопасность, и уединение. Не забудьте страховку с эвакуацией".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Культурный инсайд: заезжайте на рынок в Дахабе на рассвете — свежие финики и кофе от бедуинов дешевле отельного в 5 раз. Избегайте Наама-Бей вечером — там туристы, но для погружения лучше Старый город.

Инструктаж по безопасности: риски и щиты

Синай стабилен, но проверяйте FCDO-аппы: избегайте внутренних районов за 50 км от побережья. В Шарме — круглосуточная охрана, но имейте копию паспорта в облаке и экстренный набор: страховка Allianz с вертолетом (от 50 долларов/день), аптечка и 1000 долларов кэша. Граница Таба спокойна, но без дронов — только визуальный досмотр.

Прагматизм: скачайте offline-карты Maps. me, имейте израильскую симку для роуминга. Как в семейных выездах — аудит рисков заранее превращает хаос в маршрут.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько стоит трансфер Эйлат-Шарм? 100-200 долларов за группу, 3 часа.
  • Открыты ли рейсы из Табы? Да, чартеры в Европу ежедневно, билеты от 400 евро.
  • Безопасно ли сейчас в Шарме? Побережье — да, внутренний Синай — нет.
  • Виза для россиян? 25 долларов на границе, без очереди.
Проверено экспертом: логистика Табы, цены в Шарме, безопасность Синая — эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов и эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

