Использую торф и песок для зимнего укрытия — и клубника остаётся свежей, не страдая от холода

Подготовка клубники к холодному сезону — одна из тех задач, от которых напрямую зависит будущий урожай. Этот нежный ягодный куст плохо переносит экстремальные условия и нуждается в особом подходе. Если оставить растения без защиты, зимой они могут подмерзнуть, потерять силу или вовсе погибнуть. Чтобы избежать таких последствий, важно заранее продумать, как именно организовать зимовку грядок и какие материалы использовать.

По словам Алексея Невзорова, специалиста по садовым культурам, успех зимовки во многом определяется состоянием кустов в сентябре и тем, насколько правильно организовано укрытие.

"Главное — не засыпать сердечко куста", — подчеркнул агроном Алексей Невзоров.

Это правило часто упускают начинающие садоводы, а последствия такой ошибки могут проявиться только весной.

Почему подготовка к зиме так важна

Клубника — культура многолетняя, и её надземная часть чувствительна к перепадам температуры. Зимой растения сталкиваются сразу с несколькими угрозами: промерзанием, вымерзанием корней, выпреванием и повреждением тканями льда. Чтобы весной кусты быстро тронулись в рост, им необходим спокойный и защищённый период покоя.

Если осенняя подготовка проведена неправильно, часть кустов может ослабнуть. Урожайность снижается, появляются пустые пазухи, новые листья растут медленнее, а цветоносы могут образоваться слишком поздно.

Как правильно очистить и подготовить кусты

Осенью важно уделить внимание листьям. Сухие, увядшие или заражённые фрагменты аккуратно срезают, чтобы стимулировать рост молодой зелёной массы. Все собранные остатки лучше сжечь: они могут содержать споры грибов или вредителей.

При этом следует помнить о центральной части куста — сердечке. Оно является точкой роста, и любое повреждение приведёт к ослаблению растения.

Какие материалы подходят для зимнего укрытия

Садоводы используют разные варианты. Важно выбирать натуральные, дышащие материалы, позволяющие воздуху циркулировать.

Лесные хвойные иглы — хорошо защищают от холода и не слёживаются. Перегной из опавших листьев — помогает сохранять влажность и постепенно подкармливает кусты. Опилки или древесная стружка — доступный вариант для тех, кто не может собрать лесной материал. Солома и сухая трава — лёгкие и тёплые, защищают корни от промерзания. Нарезанный картон или торфяные смеси с песком — создают рыхлый утепляющий слой.

Все эти материалы работают как естественный барьер от мороза и одновременно предотвращают образование ледяной корки.

Роль снега в зимовке клубники

Зимний снег — природное утепление, которое защищает посадки лучше многих искусственных укрытий. Под плотным слоем сохраняется тепло, а талая вода ранней весной даёт растениям мощный заряд влаги. Однако важно помнить: снег — лишь дополнение к осенней подготовке. Если осенью кусты останутся неукрытыми, внезапные морозы до выпадения снега могут повредить корневую систему.

Нужно ли использовать плёнку и пластик

Плёнка и пластик годятся в условиях, где зимы нестабильные, с частыми оттепелями. Они защищают почву от лишней влаги и резких перепадов температуры, но используют их с осторожностью. Если укрыть кусты герметично, они могут выпреть. Поэтому обязательно делают вентиляционные отверстия, чтобы пропускать воздух.

Когда убирать укрытие

После сильных морозов ранней весной важно вовремя снять защитный слой. Это обеспечивает:

доступ воздуха к корням;

испарение лишней влаги;

возможность растению использовать влагу от тающего снега.

Если укрытие оставить слишком долго, под яркими лучами солнца кусты могут подгореть или начать гнить от избытка влаги.

Сравнение вариантов зимнего укрытия

Вид укрытия Плюсы Минусы Где применяют Хвоя дышит, не слёживается нужна поездка в лес Подмосковье, северо-запад Солома лёгкая, тёплая может привлекать мышей регионы с умеренными зимами Торф + песок универсальное укрытие требует заготовки юг и центр страны Плёнка с отверстиями защита от ветра риск выпревания районы с частыми оттепелями Опилки доступно и дёшево слёживаются при влажности любые районы

Советы шаг за шагом: как подготовить клубнику к зиме

В сентябре очистите кусты, обрежьте сухие листья. Уберите сорняки, разрыхлите междурядья. Выберите натуральный материал для укрытия. Накройте кусты так, чтобы сердечко оставалось открытым. Убедитесь, что укрытие не создаёт парниковый эффект. После морозов уберите утеплитель для правильной вентиляции. Следите за уровнем снега: добавляйте его на грядки в бесснежные периоды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: засыпать сердечко.

Последствие: гибель точки роста.

Альтернатива: укрывать только вокруг стебля. Ошибка: использовать плёнку без отверстий.

Последствие: выпревание кустов.

Альтернатива: материалы, пропускающие воздух. Ошибка: осенняя обрезка в середине октября.

Последствие: молодой лист не успевает окрепнуть.

Альтернатива: проводить работы в конце августа или сентябре.

А что если…

Что если зима наступила резко, и кусты не успели укрыть? В этом случае можно использовать снег — набросать вокруг кустов сугробы.

Что если на участке много грызунов? Тогда лучше избегать соломы и использовать торфяные смеси.

Что если осень была мокрой? Тогда дренажные материалы вроде хвои или песка подойдут лучше других.

Плюсы и минусы популярных способов

Способ Плюсы Минусы Солома хорошо держит тепло грызуны Торф защищает и подкармливает требует закупки Хвоя ароматна, антисептична доступна не везде Опилки дешёвые слёживаются при влажности

FAQ

Когда лучше начинать укрытие?

Обычно в конце сентября — начале октября, когда температура стабильно +3…-2 °C.

Можно ли использовать мульчу из хвои летом?

Да, она помогает бороться с сорняками и сохраняет влагу.

Сколько материала нужно на один куст?

Обычно хватает слоя в 5-7 см в зависимости от региона.

Мифы и правда

Миф: Клубнику можно не укрывать, она сама переживёт зиму.

Правда: Без укрытия кусты часто вымерзают. Миф: Достаточно просто накидать листья.

Правда: Листья слёживаются и вызывают гниль. Миф: Плёнка — лучший способ.

Правда: Без вентиляции она вредна.

Исторический контекст

Ещё несколько десятилетий назад садоводы использовали в основном солому и навоз для утепления грядок. Позже появились торфяные смеси, хвойные подстилки и современные агроматериалы. Но принципы остались прежними: важно сохранить тепло и обеспечить воздухообмен.

Три интересных факта