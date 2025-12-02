Испания ставит барьер на пути в Латинскую Америку: новые визовые правила рушат привычные маршруты россиян

Изменения правил въезда в европейские страны продолжают влиять на маршруты российских путешественников, и некоторые нововведения становятся неожиданностью даже для опытных туристов. Специальные разрешения, дополнительные проверки и новые требования делают планирование путешествий более сложным, особенно когда речь идёт о перелётах с пересадками.

На этот раз внимание привлекла Испания, которая изменила порядок транзита для граждан России. Об этом сообщил ТАСС председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

Почему транзит через Испанию больше не является безвизовым

Испания официально включила россиян в список граждан, которым требуется оформление транзитной визы при пересадках. Такое требование распространяется на рейсы, следующие не только в Европу, но и в страны Латинской Америки, где Мадрид традиционно служит крупным транспортным узлом.

Транзитная виза относится к категории документов, позволяющих пересечь территорию страны, не являющуюся конечной точкой маршрута. Она необходима, если пассажир пересаживается между рейсами, а правила государства требуют наличия визы вне зависимости от того, покидает ли он стерильную зону аэропорта. Для россиян до недавнего времени Испания относилась к числу стран, допускавших безвизовый транзит, но ситуация изменилась в начале 2025 года.

"Испания сейчас требует транзитную визу при перелетах, скажем, в Латинскую Америку, поскольку именно аэропорт Мадрида (Барахас) часто используется для транзита в страны южной, центральной Америки. В настоящее время для перемещения через этот аэропорт в транзитном режиме требуется получение транзитной визы Испании. Ранее до 2025 года таких ограничений не было", — сказал Максимов.

Эти изменения затрагивают туристов, совершающих маршруты в Аргентину, Чили, Мексику, Колумбию, Бразилию и другие страны региона. Ранее такие путешествия часто планировались с пересадкой в Мадриде из-за удобного расписания и широкого выбора стыковочных рейсов.

Какие дополнительные сложности возникают при пересечении границ ЕС

По словам экспертов, ужесточение правил стало не единственным препятствием для российских путешественников. Ряд стран Европейского союза ввёл дополнительные требования, которые необходимо соблюдать при оформлении виз или прохождении пограничного контроля. Эти меры отражают общую тенденцию к повышению уровня проверок и усложнению доступа в Евросоюз.

Среди новых правил выделяются несколько ключевых моментов:

требование наличия медицинской страховки, оформленной именно в ЕС; необходимость подтверждения финансовой состоятельности через счета, открытые в европейских банках; усиленные проверки документов на границе; дополнительные вопросы о маршрутах, цели поездки и месте проживания.

Такие меры затрагивают не только туристов, но и тех, кто ранее использовал европейские аэропорты для транзита в третьи страны. Если раньше путешественникам было достаточно иметь билеты на следующий рейс, теперь необходимо заранее оформлять документы и учитывать возможные задержки.

Как работает система транзитных виз и почему она важна

Транзитная виза — документ особого типа, предназначенный для кратковременного пребывания в аэропорту страны, через которую проходит маршрут. Она позволяет находиться в специальной зоне ожидания, а иногда — выходить за пределы терминала в зависимости от категории визы.

Во многих странах действует правило, по которому транзитная виза не требуется, если пассажир остаётся в закрытой зоне аэропорта. Однако Испания отнесла Россию к перечню государств, подлежащих обязательному визовому контролю вне зависимости от характера пересадки.

Для туристов важно понимать, что оформление такой визы:

требует времени; предполагает подачу документов в визовый центр; может стать причиной изменения маршрута или выбора другого аэропорта пересадки; влияет на стоимость поездки.

Таким образом, подготовка маршрута через Испанию теперь должна учитывать визовые требования даже в тех случаях, когда пассажир не планирует покидать пределы аэропорта.

Сравнение транзитных правил разных стран Европы

Транзитные требования государств ЕС отличаются, и это влияет на выбор маршрутов. Некоторые страны сохраняют лояльные условия, тогда как другие вводят дополнительные ограничения.

Например, часть европейских аэропортов допускает транзит без выхода в город без визы, если пересадка не превышает определённого времени. Другие — требуют полноценный въездной документ даже при нахождении в стерильной зоне.

Испания теперь относится ко второй группе государств, что ставит её в один ряд со странами, применяющими строгий подход к контролю безопасности.

Такое сравнение помогает путешественникам выбирать более удобные маршруты, особенно если конечная точка находится в Латинской Америке, на Карибах или в других регионах, куда оптимальные маршруты проходят через Европу.

Плюсы и минусы транзитных визовых требований

Изменения всегда вызывают дискуссии, особенно когда они затрагивают большое число путешественников. Оценивать ситуацию можно с двух сторон — с позиции безопасности и с точки зрения удобства пассажиров.

К потенциальным плюсам относятся:

усиление контроля за передвижением через крупные международные хабы; единообразие проверок в рамках европейской системы безопасности; возможность более точного отслеживания миграционных потоков; снижение рисков, связанных с пересадками в больших аэропортах.

К минусам можно отнести:

усложнение маршрутов, особенно в дальнем зарубежье; увеличение времени подготовки документов; необходимость посещения визовых центров; дополнительные затраты и вероятность изменения маршрута.

Такие условия побуждают путешественников более тщательно планировать поездку, учитывать возможные задержки и выбирать страны с менее строгими правилами транзита.

Советы путешественникам, планирующим маршрут через Европу

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно заранее изучить актуальные требования каждой страны транзита. Специалисты рекомендуют следовать нескольким принципам подготовки к поездке:

проверять визовые требования не только к конечной точке, но и к странам пересадки; учитывать, что правила могут измениться в любой момент, поэтому нужно смотреть обновления перед вылетом; выбирать альтернативные маршруты через страны, допускающие безвизовый транзит; иметь при себе страховку, подтверждение бронирования, финансовые документы; планировать длительные стыковки с учётом возможных проверок и очередей.

Такой подход снижает риски и помогает путешествовать с уверенностью, что все формальности выполнены.

Популярные вопросы о транзите через Испанию