Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела беседу со своим украинским партнером Рустемом Умеровым, в рамках которой согласилась организовать подготовку еще 400 военных с Украины, как отмечено в официальном заявлении ведомства.



В статье отмечается, что главный представитель обороны (Роблес — автор статьи) также поддержала идею Испании принять на себя обучение другой группы в размере 400 украинских военнослужащих в ответ на обращение Украины, высказанное на предыдущем собрании рабочей группы, о необходимости ускорить базовую подготовку своего военного персонала.



С момента начала конфликта в Украине вооруженные силы Испании прошли обучение на их территории примерно 4 тысяч украинских военнослужащих.



Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целью "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются насилию, геноциду со стороны киевского руководства".



Он отметил, что спецоперация является крайней мерой, так как России "не оставили выбора, сложности в области безопасности создали ситуацию, когда другие варианты реагирования были исключены".

Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)