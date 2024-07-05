В рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу национальная сборная Испании одержала победу над командой Германии с минимальным преимуществом. Встреча, проходившая в Штутгарте, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Первый гол в матче был забит на 51-й минуте. Отличился испанский полузащитник Дани Ольмо, выведя свою команду вперед. Однако незадолго до окончания основного времени, на 89-й минуте, немецкий футболист Флориан Вирц сравнял счет.

Судьба матча решилась лишь в дополнительное время. На 119-й минуте Микель Мерино забил решающий гол, принеся победу испанской сборной.

Матч отличился высокой напряженностью, о чем свидетельствует большое количество предупреждений. Английский рефери Энтони Тэйлор показал 16 желтых карточек, причем некоторые из них получили запасные игроки. Испанский защитник Даниэль Карвахаль был удален с поля на последних секундах встречи, получив вторую желтую карточку.

Благодаря этой победе сборная Испании продолжит борьбу за титул чемпиона Европы, выйдя в полуфинал турнира. Для команды Германии, хозяев чемпионата, турнир на этом завершился.

Стоит отметить, что для немецкого полузащитника Тони Крооса эта игра стала последней в профессиональной карьере. Ранее футболист объявил о намерении завершить выступления после окончания Евро.

В следующем раунде испанской сборной предстоит встреча с победителем пары Португалия — Франция. Этот четвертьфинальный матч также состоится в пятницу, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ignacio Palomo Duarte (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)