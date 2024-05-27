Президент Украины Владимир Зеленский и глава испанского кабинета министров подписали в начале недели в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Трансляция проходила на онлайн-платформе испанского правительства.



Педро Санчес, выступивший после подписания соглашения, заявил о намерении испанского правительства продолжить поддержку реформ в сфере безопасности Украины. Он отметил, что подписанный документ является крайне важным.



Таким образом, Испания стала десятой страной, которая подписала аналогичное соглашение с Украиной. В нем содержится ряд мер, включая военную и гражданскую помощь, восстановление территории Украины и ее разминирование. Согласно сообщениям газеты Pais, Испания выделит Украине рекордный объем военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро на 2024 год.



Педро Санчес убежден, что это поможет Украине укрепить свою противовоздушную оборону. По поводу возможного использования НАТО вооружения для нападения на Россию, он заявил, что у Испании нет таких планов.



Соглашение, опубликованное на сайте президентского офиса, действует на протяжении 10 лет и может быть продлено по согласию обеих сторон. Оно предусматривает экономическую и гуманитарную помощь Украине со стороны Испании, сотрудничество в сфере обороноспособности, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности и разведки.



В тексте соглашения подчеркивается готовность Испании оказывать военную и гражданскую помощь для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Устанавливается, что данная поддержка будет использоваться согласно уставу ООН и международным нормам.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)