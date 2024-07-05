Глава крайне правой испанской политической организации Vox Сантьяго Абаскаль выразил намерение присоединиться к новой праворадикальной коалиции "Патриоты за Европу", инициированной, в частности, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По словам руководителя партии, в ходе текущего мандата они станут частью объединения "Патриоты для Европы", нацеленного на объединение широкого круга патриотических и суверенных сил.
Vox активно продвигает сотрудничество этих политических сил и работает над возможностью создания крупной коалиции патриотических и суверенных объединений, отметил он в интервью газете La Gaceta.
Ранее лидер Австрийской свободной партии (АПС) Герберт Кикль, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий Фидес, и представитель чешской партии ANO бывший премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о создании политического союза в составе Европарламента.
В начале недели Орбан сообщил, что ведутся переговоры о присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу" с несколькими партиями, одна из итальянских партий в скором времени объявит о присоединении, и в долгосрочной перспективе фракция станет третьей, а затем второй по численности в составе Европейского парламента.
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