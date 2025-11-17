Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© spacetelescope. org by European Space Agency is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Наука
Алексей Морозов Опубликована вчера в 23:43

Галактика в Местной пустоте оказалась вечной вечеринкой: звёзды рождаются, хотя газа на каплю

Обнаружено звездообразование в галактике NGC 6789 в Местной пустоте — Трухильо

В Местной пустоте, одном из самых безжизненных регионов наблюдаемой Вселенной, существует галактика, которая ведёт себя совершенно необычно. Несмотря на изоляцию и почти полное отсутствие внешнего газа, NGC 6789 уже сотни миллионов лет продолжает формировать звёзды. Новые глубокие снимки, которые должны были прояснить источник этого топлива, только усложнили задачу.

Что известно о странной галактике

NGC 6789 находится примерно в 12 миллионах световых лет от нас, в направлении созвездия Дракона. Это крайне изолированный объект: галактика словно "парит" в Местной пустоте — районе, почти лишённом других галактик и доступного газа. Первое наблюдение этого объекта относится к 1883 году, но лишь современные исследования показали, что галактика продолжает активно рождать новые звезды.

За последние 600 миллионов лет в центре NGC 6789 появилось звёзд на массу около 100 миллионов Солнц — примерно 4% от общей массы светил в системе. При этом возраст самой галактики превышает миллиард лет. По логике, за это время она должна была полностью исчерпать свой первоначальный газовый запас.

Попытка разгадать загадку происхождения топлива

Чтобы найти возможные следы взаимодействия с другой галактикой или газовым потоком, астроном Игнасио Трухильо из Института астрофизики Канарских островов и его коллеги использовали двухметровый телескоп-близнец из обсерватории Тейде на Тенерифе. На снимках этого уровня чувствительности должны были проявиться искажения формы — следы прошлых столкновений или аккреции газа.

Однако изображения оказались удивительно спокойными: ни деформированного диска, ни хвостов, ни признаков столкновений. Все варианты, которые могли объяснить поступление свежего газа, стали маловероятными. Учёные предполагают, что в NGC 6789 мог сохраниться небольшой резервуар газа со времён её формирования или где-то рядом существует крайне разрежённая газовая структура, не оставившая следов взаимодействия. Но ни одно объяснение пока не подтверждено.

Сравнение возможных источников звёздного топлива

Возможный источник Теоретическое объяснение Что говорят наблюдения Степень вероятности
Слияние с другой галактикой Новая порция газа + искажение структуры Искажений нет Низкая
Попадание внешнего газового потока Небольшие деформации, асимметрии Не обнаружены Низкая
Остаточный газ ранней эпохи Газ мог сохраняться в плотных участках Наблюдения это не опровергают Средняя
Невидимый разрежённый резервуар Газ почти не влияет на форму галактики Возможно, но не доказано Средняя

Советы шаг за шагом: как астрономы ищут "скрытый газ"

  1. Используют глубокие наблюдения на разных длинах волн, включая ультрафиолет и радиодиапазон.

  2. Сравнивают форму галактики с теоретическими моделями и симуляциями взаимодействий.

  3. Анализируют цветовые карты, чтобы определить возраст последних поколений звёзд.

  4. Проводят поиск нейтрального водорода с помощью радиотелескопов.

  5. Изучают окружающее пространство на предмет слабых газовых нитей.

  6. Используют спектральный анализ, чтобы оценить металлическость молодых звёзд.

  7. Сопоставляют данные с моделями эволюции галактик в малоплотных средах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: предполагать, что звездообразование всегда требует заметного внешнего притока газа.
    Последствие: неверное толкование изолированных галактик.
    Альтернатива: учитывать возможность долговременного хранения газовых резервов.

  2. Ошибка: искать следы взаимодействия только в видимом диапазоне.
    Последствие: пропуск скрытых структур.
    Альтернатива: использовать мультиволновые наблюдения, особенно в радио.

  3. Ошибка: сравнивать пустотные галактики с системами плотных кластеров.
    Последствие: ошибочные выводы о механизмах эволюции.
    Альтернатива: применять модели, учитывающие низкую плотность среды.

А что если…

Что если NGC 6789 — представитель редкого типа галактик, способных экономно использовать свой газ на протяжении миллиардов лет? Такой механизм мог бы объяснить существование старых, но всё ещё звездообразующих объектов в самых неожиданных местах космоса. Вероятно, галактики в пустотах развиваются по собственным законам, отличным от тех, что действуют в скоплениях и группах.

Плюсы и минусы изолированной эволюции галактик

Плюсы Минусы
Минимум разрушительных столкновений Очень мало внешнего газа
Более стабильная форма Меньше возможностей обновлять запасы топлива
Чистая среда для изучения звездообразования Сложно обнаружить тонкие механизмы эволюции
Длительное существование звёздных структур Ограниченный рост галактики

FAQ

Почему пустоты почти не содержат газа?
Плотность материи в таких областях минимальна, всё вещество сосредоточено на границах крупных космических структур.

Можно ли пропустить следы слияния?
Теоретически да, но глубокие снимки обычно выявляют даже слабые деформации.

Сколько ещё может продолжаться звездообразование в NGC 6789?
Пока неизвестно: многое зависит от количества скрытого газа.

Мифы и правда

Миф: галактики в пустотах полностью "мёртвые".
Правда: некоторые из них продолжают формировать звёзды, несмотря на изоляцию.

Миф: отсутствие искажений формы исключает любые внешние процессы.
Правда: некоторые газовые потоки могут не оставлять геометрических следов.

Миф: маленькие галактики быстро выгорают.
Правда: при экономном расходовании газа они могут рожать звёзды миллиарды лет.

Космос и восприятие

Пустоты часто кажутся "ничем" — но именно они дают учёным шанс заглянуть в альтернативные сценарии эволюции галактик. Изолированная среда служит естественной лабораторией, где проявляются механизмы, незаметные в хаотичных скоплениях и активных областях Вселенной.

Исторический контекст

Пустоты в крупномасштабной структуре Вселенной начали описывать в 1980-х годах.

В конце XX века стало ясно, что в них всё же встречаются отдельные галактики.

С появлением чувствительных телескопов удаётся изучать их внутреннюю структуру.

NGC 6789 стала одной из ключевых систем для понимания формирования звёзд в экстремально разреженной среде.

