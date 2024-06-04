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Кобахидзе считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:03

Кобахидзе считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным иск, который неправительственные организации страны собираются внести в Конституционный суд из-за принятого закона об иноагентах.

Грузинские НПО ранее в общем декларировании заявили о своем намерении апеллировать принятый закон об иноагентах в Конституционном суде.

"Конечно, каждый имеет свое мнение, но интересы нашего государства будут защищены до последнего момента. Парламент должным образом выступит в защиту интересов государства и представит все основания, по которым прозрачность благоприятна для нашей страны. Юридически… нельзя обосновать, почему прозрачность НПО это неплохо. Вы не можете привести даже одного аргумента в эту сторону. Поэтому подобный иск не имеет шансов", — отметил премьер-министр в беседе с журналистами.

В начале недели спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили утвердил закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отклонила это действие.

Теперь в течение двух месяцев Минюст Грузии обязан создать электронную платформу, на которой все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, должны пройти регистрацию и сообщить о финансах 2023 года. Закон был принят, несмотря на происходящие уличные протесты, а также на угрозы введения санкций со стороны США и Евросоюза.

Фото: /www.kmu.gov.ua/Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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