В иске чемпионки ОИ Хелиф о кибербуллинге упомянуты Илон Маск и Джоан Роулинг

Алжирская боксерша Иман Хелиф, победившая на Олимпийских играх в Париже после провала гендерного теста, упомянула в иске о кибербуллинге британскую писательницу Джоан Роулинг и американского бизнесмена Илона Маска.
Адвокат боксёрши Набиль Буди заявил, что жалоба направлена в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре.
"В иске среди прочих названы Джоан Роулинг и Илон Маск. Экс-президент США Дональд Трамп тоже написал пост, так что независимо от того, будет ли он назван в нашем иске или нет, он будет рассмотрен в рамках судебного преследования", — цитирует Буди издание Variety.
Фото:flickr.com/Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
Белый дом осудил подрыв газопровода "Северный поток-2"
Власти Америки выразили осуждение в связи с подрывом на газопроводе "Северный поток-2". Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину
Республиканец Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты Америки, усомнился в способности Камалы Харрис вести диалог с Владимиром Путиным. В выступлении в Мичигане Вэнс отметил, что Харрис не способна отвечать даже на вопросы американских СМИ.
Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии
Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.
Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций
IT-платформа Miro, разработанная в Перми, планирует прекратить свою деятельность в России с сентября из-за введенных санкций Европейским Союзом и США. Этот сервис, популярный среди геймдизайнеров, уведомил пользователей о закрытии с 12 сентября.