В иске чемпионки ОИ Хелиф о кибербуллинге упомянуты Илон Маск и Джоан Роулинг

Роулинг и Маск есть в иске провалившей гендерный тест чемпионки ОИ Хелиф

Алжирская боксерша Иман Хелиф, победившая на Олимпийских играх в Париже после провала гендерного теста, упомянула в иске о кибербуллинге британскую писательницу Джоан Роулинг и американского бизнесмена Илона Маска.

Адвокат боксёрши Набиль Буди заявил, что жалоба направлена в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре.

"В иске среди прочих названы Джоан Роулинг и Илон Маск. Экс-президент США Дональд Трамп тоже написал пост, так что независимо от того, будет ли он назван в нашем иске или нет, он будет рассмотрен в рамках судебного преследования", — цитирует Буди издание Variety.

Фото:flickr.com/Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).