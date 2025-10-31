Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 23:22

Текила без похмелья и полезное вино: миф, в который до сих пор верят миллионы

ВОЗ: безопасной дозы алкоголя не существует — тип напитка не имеет значения

Многие уверены, что если выбрать "правильный" алкоголь, можно избежать вреда для здоровья. Виски вызывает агрессию, вино делает сентиментальным, а текила будто бы дарит весёлое настроение без похмелья. Так ли это? Ученые решили разобраться, существует ли "здоровый" спиртной напиток — и результаты могут удивить.

"При маркетинге продукта, который наносит вред человеку, вы должны сделать все возможное, чтобы создать эффект ореола", — отметил помощник декана по общественному здравоохранению Бостонского университета Дэвид Джерниган.

Миф 1. Текила "бьёт сильнее" остальных напитков

Многие считают текилу самой опьяняющей, но на самом деле количество этанола в любом стандартном напитке примерно одинаково. В 12 унциях пива, 5 унциях вина и 1,5 унции крепкого алкоголя содержится схожее количество спирта. Разница только в объёме и скорости употребления.

Именно скорость и индивидуальные особенности организма влияют на опьянение: масса тела, метаболизм, генетика, пол и даже то, ел ли человек перед этим. Если пить на голодный желудок, алкоголь попадёт в кровь быстрее, чем при медленном глотке вина за ужином.

Миф 2. Текила не вызывает похмелья

Утверждение, что "чистая текила" избавляет от похмелья, не подтверждается исследованиями. Да, более тёмные напитки вроде виски или бурбона действительно содержат больше конгенеров — веществ, усиливающих симптомы похмелья. Но это не значит, что текила безопасна.

"Многие симптомы похмелья проистекают из затяжного ацетальдегида, токсичного побочного продукта распада алкоголя", — пояснила врач клинического питания Брук Шеллер.

Этот токсин накапливается, если печень не успевает переработать спирт, вызывая воспаление и усталость. Поэтому ни низкий сахар, ни "чистота" напитка не спасут от последствий — всё решает доза и скорость метаболизма.

Миф 3. Текила и вино приносят пользу

Многие верят, что вино полезно для сердца, а текила благодаря агаве — для кишечника. В теории это звучит убедительно: голубая агава действительно содержит агавины, природные сахара, похожие на пребиотики. Но в процессе дистилляции эти вещества полностью разрушаются — в готовом напитке остаётся только этанол.

Похожая ситуация и с вином: антиоксидант ресвератрол изучался в дозах, несравнимых с тем количеством, что есть в бокале. Чтобы получить ощутимую пользу, пришлось бы выпить сотни бокалов — а вред от алкоголя начнёт действовать гораздо раньше.

"Алкоголь — это токсин. Вред перевешивает любую рыночную выгоду", — добавила Шеллер.

Миф 4. Водка и джин — самые "чистые"

Производители любят подчёркивать, что водка, джин и текила изготавливаются из натуральных ингредиентов, не содержат добавок и сахара. Однако термин "чистый" нигде официально не закреплён. Даже при идеальной фильтрации этанол остаётся тем же самым веществом, которое наносит вред печени, сердцу и мозгу. "Чистота" — просто маркетинговый ход.

Миф 5. Пиво безвреднее крепких напитков

Пиво и вино кажутся мягче только из-за объёма. Да, они содержат больше воды, и алкоголь усваивается медленнее, но эффект всё равно накапливается. Газированные напитки вроде пива или шампанского, наоборот, могут ускорить всасывание спирта, открывая путь этанолу прямо в кровоток.

В итоге организм получает ту же дозу алкоголя, просто с другим темпом. Поэтому выбор напитка скорее влияет на скорость опьянения, чем на последствия.

Сравнение популярных напитков

Напиток

Содержание спирта (в стандартной порции)

Вероятность похмелья

Дополнительные вещества

Вино

≈12%

Средняя

Антиоксиданты (в малых дозах)

Пиво

≈5%

Средняя

Углекислота, углеводы

Текила

≈40%

Средняя-высокая

Конгенеры (минимум)

Виски

≈40%

Высокая

Много конгенеров

Водка

≈40%

Средняя

Практически без примесей

Советы: как пить безопаснее

  1. Не пейте на голодный желудок — еда замедляет всасывание этанола.
  2. Делайте перерывы между порциями не менее 30 минут.
  3. Пейте воду между алкогольными напитками.
  4. Избегайте смешивания разных видов алкоголя.
  5. Высыпайтесь — алкоголь нарушает циклы сна.

Эти простые шаги снижают нагрузку на печень и уменьшают риск похмелья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить "чистый" алкоголь, считая его безопасным.
    Последствие: тот же вред для органов, что и от других напитков.
    Альтернатива: выбирать меньшие дозы, разбавлять коктейлями без сахара.
  • Ошибка: заменять ужин вином.
    Последствие: быстрое опьянение и скачки сахара.
    Альтернатива: сочетать алкоголь с белковой едой.
  • Ошибка: верить, что спортивные напитки "вымывают" алкоголь.
    Последствие: риск обезвоживания и головных болей.
    Альтернатива: вода и электролиты — лучший вариант.

А что если вообще не пить?

Исследования показывают, что даже умеренное употребление алкоголя (менее 7 порций в неделю) повышает риск ранней смертности и хронических заболеваний. В докладе Всемирной организации здравоохранения за 2024 год отмечено: тип алкоголя не имеет значения — безопасной дозы не существует.

Плюсы и минусы популярных напитков

Напиток

Плюсы

Минусы

Вино

Может расслаблять, вкус разнообразен

Алкоголь, калории, риск привыкания

Пиво

Освежает, доступно

Высокое содержание углеводов

Водка

Без сахара и добавок

Быстро опьяняет, вредна для печени

Текила

Минимум примесей

Миф о "чистоте", всё тот же этанол

Джин

Натуральные растения в составе

Не снижает токсичность

FAQ

Какой алкоголь меньше всего вызывает похмелье?
Тот, где меньше конгенеров — чаще это водка и белая текила, но только при умеренном употреблении.

Есть ли польза от бокала вина в день?
Нет. Современные исследования опровергают "французский парадокс": алкогольный вред превышает пользу.

Что выбрать для вечеринки?
Лучше напитки с известной крепостью и без сахара — например, сухое вино или разбавленные коктейли.

Мифы и правда

  • Миф: "Текила — чистый алкоголь без похмелья".
    Правда: похмелье зависит от дозы, а не от марки напитка.
  • Миф: "Красное вино укрепляет сердце".
    Правда: антиоксидантов в вине слишком мало, чтобы оказать эффект.
  • Миф: "Пиво безопаснее водки".
    Правда: этанол одинаково токсичен при любой форме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты напомнили, что задержка лимфы может вызвать прибавку веса до трёх килограммов в сутки сегодня в 18:15
Ваш организм не ленивый — он просто застрял: как вернуть движение лимфе и лёгкость телу

Малоподвижный образ жизни провоцирует застой лимфы и отёки. Разбираемся, почему это происходит и какое простое упражнение помогает вернуть лёгкость телу.

Читать полностью » Врачи признали: окружность шеи может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний сегодня в 17:26
Тихий предвестник инфаркта: почему именно шея выдаёт первые симптомы

Узнайте, как измерение окружности шеи может предсказать риски для здоровья. Критические цифры и пошаговое руководство по улучшению ситуации, а так же как избежать роковых ошибок.

Читать полностью » Эндокринолог Калинчев: избавиться от жировых отложений на шее помогает гормональная терапия и коррекция питания сегодня в 17:26
Не осанка, а гормональный сбой: тайная причина жирового образования на шее

Эндокринолог Алексей Калинчев рассказал NewsInfo, почему на шее появляется жировое образование и как можно от него избавиться.

Читать полностью » Катехины и кофеин в чае повышают термогенез и активность метаболизма сегодня в 17:02
Метаболизм включается на максимум: чашка, которая заменяет утреннюю пробежку

Учёные выяснили, что некоторые виды чая способны мягко разгонять обмен веществ и помогать телу сжигать жиры. Узнайте, какой чай действует лучше.

Читать полностью » Учёные: распределение углеводов в течение дня влияет на энергию и вес сегодня в 16:27
От энергии до жира — один шаг: как углеводы превращаются в топливо или ловушку для фигуры

Влияет ли время приёма углеводов на вес и энергию? Разбираемся, когда лучше есть каши, рис и фрукты — утром или вечером.

Читать полностью » Диетолог Дани Домингес: витамин С помогает усвоить растительное железо в разы лучше сегодня в 16:21
Железо без мяса: пять продуктов, которые могут потеснить даже стейк

Узнайте, как повысить уровень железа без мяса! Диетологи назвали 5 растительных продуктов, сравнимых со стейком. Секреты усвоения и мифы о железе.

Читать полностью » Недостаток белка и железа признан основной причиной ломкости волос сегодня в 15:44
Блестящие волосы начинаются не в салоне: продукты, которые творят чудеса с причёской

Красивые волосы начинаются не с шампуня, а с тарелки. Какие продукты запускают рост и блеск изнутри — рассказываем просто и по существу.

Читать полностью » Эксперты уточнили: треугольник смерти — не миф, а анатомически уязвимая зона лица сегодня в 15:16
Прыщ в опасной зоне: почему одно неосторожное движение может стоить здоровья

Дерматологи предупреждают: выдавливание прыщей в "треугольнике смерти" опасно! Узнайте о рисках, последствиях и безопасных способах ухода за кожей лица.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Владимир Уражевский рассказал, как выбрать породу кошки по характеру
Авто и мото
Ресурс сцепления на автомобиле с МКПП почти на 90% зависит от стиля вождения и условий эксплуатации
Спорт и фитнес
Тренировки для подтянутых бедер: кардио и силовые упражнения для эффективного результата
Туризм
Как адаптироваться к жизни в Норвегии: высокие цены на продукты и планирование покупок
Авто и мото
Самой частой поломкой МКПП является износ синхронизаторов 2-й и 3-й передач
Культура и шоу-бизнес
A$AP Rocky, будучи в отношениях с Рианной, сделал "предложение" Маргарет Куолли
Садоводство
Ирина Корсакова рассказала, что осенняя посадка смородины даёт более ранний урожай
Наука
Окаменелости древних акул с отпечатками кожи сохранились в пещерах благодаря стабильной температуре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet