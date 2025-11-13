Иртыш может вновь стать судоходным: Россия и Казахстан вернут реке торговое значение

В Омске в 2026 году пройдёт XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, и одной из ключевых тем станет возрождение торгового судоходства по Иртышу. Инициативу поднял губернатор Омской области Виталий Хоценко на пленарном заседании XXI форума, который состоялся в Уральске.

Иртыш как транспортная артерия Евразии

Омская область и Казахстан связаны не только общей границей, но и одной из крупнейших рек региона — Иртышом, чьи воды исторически использовались для торговли и перевозок.

"Иртыш может стать мощной торговой артерией, соединяющей восток и запад Евразии", — заявил Виталий Хоценко.

Губернатор отметил, что возрождение судоходства позволит перезапустить логистические связи между российскими и казахстанскими регионами, развить приграничную инфраструктуру и укрепить экономическое взаимодействие.

Новая тема для межправительственной повестки

Глава региона предложил включить вопрос развития речного сообщения в повестку следующего заседания Межправительственной комиссии России и Казахстана.

Обсуждение должно затронуть:

восстановление навигационных маршрутов по Иртышу;

создание портовой и перегрузочной инфраструктуры;

модернизацию флота и расширение грузоперевозок;

экологические аспекты судоходства, включая поддержание водного баланса реки.

Омск готовится к форуму 2026 года

Предстоящий XXII форум станет для Омской области третьим по счёту: регион уже принимал подобные мероприятия в 2003 и 2019 годах. Подготовка к приёму гостей из российских и казахстанских регионов уже началась.

Власти уверены, что проведение форума станет новым импульсом для развития транспортно-логистического потенциала региона, укрепит экономические связи и взаимную интеграцию в рамках Союзного государства.