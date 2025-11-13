Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by Maersk Line is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:35

Иртыш может вновь стать судоходным: Россия и Казахстан вернут реке торговое значение

В Омске на межрегиональном форуме обсудят возрождение судоходства по Иртышу

В Омске в 2026 году пройдёт XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, и одной из ключевых тем станет возрождение торгового судоходства по Иртышу. Инициативу поднял губернатор Омской области Виталий Хоценко на пленарном заседании XXI форума, который состоялся в Уральске.

Иртыш как транспортная артерия Евразии

Омская область и Казахстан связаны не только общей границей, но и одной из крупнейших рек региона — Иртышом, чьи воды исторически использовались для торговли и перевозок.

"Иртыш может стать мощной торговой артерией, соединяющей восток и запад Евразии", — заявил Виталий Хоценко.

Губернатор отметил, что возрождение судоходства позволит перезапустить логистические связи между российскими и казахстанскими регионами, развить приграничную инфраструктуру и укрепить экономическое взаимодействие.

Новая тема для межправительственной повестки

Глава региона предложил включить вопрос развития речного сообщения в повестку следующего заседания Межправительственной комиссии России и Казахстана.

Обсуждение должно затронуть:

  • восстановление навигационных маршрутов по Иртышу;
  • создание портовой и перегрузочной инфраструктуры;
  • модернизацию флота и расширение грузоперевозок;
  • экологические аспекты судоходства, включая поддержание водного баланса реки.

Омск готовится к форуму 2026 года

Предстоящий XXII форум станет для Омской области третьим по счёту: регион уже принимал подобные мероприятия в 2003 и 2019 годах. Подготовка к приёму гостей из российских и казахстанских регионов уже началась.

Власти уверены, что проведение форума станет новым импульсом для развития транспортно-логистического потенциала региона, укрепит экономические связи и взаимную интеграцию в рамках Союзного государства.

В Ханты-Мансийске пройдёт концерт при свечах с хитовыми произведениями MUSE сегодня в 2:26
Как провести уикенд в Ханты-Мансийске: концерт при свечах, драма о Романовых и Бетховен

В Ханты-Мансийске в ноябре пройдут концерты Бетховена, театральные постановки и атмосферные выступления при свечах. Узнайте, какие события нельзя пропустить в эти выходные.

Читать полностью » В Сургуте пройдет джем-сейшн с живой музыкой и танцами — Brooklyn Bowl сегодня в 1:17
Сургут в огне культуры: спектакль, балет и джем-сейшн ждут горожан на выходных

Ноябрьские выходные в Сургуте — это сочетание балета, джем-сейшна и рок-концерта. Узнайте, как провести выходные, погружаясь в музыку и танцы.

Читать полностью » В Совете Федерации завершились Дни Югры с обсуждением мегапроектов — Совет Федерации сегодня в 0:56
Югра предложила создать уникальный транспортный коридор: как это повлияет на регионы

Дни Ханты-Мансийского автономного округа в Совете Федерации стали важной платформой для обсуждения крупных проектов региона, от инфраструктуры до социальной политики.

Читать полностью » В Ханты-Мансийском округе МРОТ в 2026 году будет выше федерального — Минтруд вчера в 23:49
Когда заработок на севере сравняется с Москвой: как вырастет МРОТ в ХМАО

С 2026 года МРОТ в России вырастет на 20%. В ХМАО он будет значительно выше, благодаря северным надбавкам и районным коэффициентам. Узнайте, сколько составит минимальная зарплата в разных районах округа.

Читать полностью » Жительница Белово завела карпов в затопленном подвале, чтобы привлечь внимание властей вчера в 23:42
Карпы против бездействия: жительница Кузбасса превратила затопленный подвал в пруд-протест

Жительница Белово в Кузбассе завела карпов в затопленном подвале, чтобы привлечь внимание властей к коммунальной катастрофе, от которой уже пострадали сотни семей.

Читать полностью » Ямал закупит оленину и консервы для учебных заведений и больниц — портал ЕИС вчера в 16:43
От оленины к рыбе: Ямал инвестирует 34 млн рублей в замороженные продукты для больниц и колледжей

В 2026 году Ямал начнёт поставки замороженной оленины и консервов в учебные и медицинские учреждения региона. Как будут организованы закупки и кто получит продукты?

Читать полностью » Совет Федерации рассмотрел инициативу Югры по поддержке добычи трудноизвлекаемой нефти вчера в 5:46
Югра показала сенаторам нефть, прочнее камня: зачем региону новые налоговые льготы

Власти Югры предложили расширить налоговые льготы для нефтяников, включив ещё 56 месторождений в группу по НДД. Инициативу поддержал бюджетный комитет Совета Федерации.

Читать полностью » В ЯНАО продажи зимней экипировки выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом вчера в 4:46
Зима ещё не началась, а снаряжение уже сметают: Ямал готовится к сезону катаний

Жители ЯНАО активно готовятся к зиме: продажи сноубордов, ботинок и зимней одежды выросли почти вдвое. Растёт и спрос на обучение катанию на горных лыжах.

Читать полностью »

