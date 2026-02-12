Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 18:09

Кишечник болит, а анализы идеальны — врачи советуют начинать лечение с головы

Боль, вздутие и нестабильная работа кишечника годами могут оставаться без чёткого объяснения, несмотря на "идеальные" результаты обследований. Синдром раздражённого кишечника давно перестал считаться исключительно гастроэнтерологической проблемой. Сегодня врачи всё чаще говорят о необходимости начинать лечение с головы.

Синдром без повреждений, но с последствиями

Синдром раздражённого кишечника, или СРК, относится к функциональным расстройствам: при колоноскопии и анализах кишечник выглядит здоровым, но симптомы при этом могут быть изнуряющими. В Италии с этим диагнозом живёт около 15% взрослого населения, причём женщины сталкиваются с ним почти вдвое чаще мужчин. Основные жалобы — хронические боли в животе, вздутие, нарушения стула и постоянный дискомфорт, серьёзно влияющий на качество жизни.

Специалисты подчёркивают, что пусковые механизмы заболевания до конца не изучены. Однако стресс, тревожность и длительное эмоциональное напряжение считаются одними из ключевых факторов. Именно поэтому в последние годы подход к лечению СРК стал заметно шире и вышел за рамки одной медицинской специальности.

Кишечник и мозг: постоянный диалог

Современная медицина всё чаще называет кишечник "вторым мозгом". Это связано с работой энтеральной нервной системы — сложной сети нейронов, способной самостоятельно обрабатывать сигналы и взаимодействовать с центральной нервной системой через так называемую ось кишечник-мозг.

"Наш кишечник обладает сложной нервной системой, которая находится в постоянном диалоге с мозгом, влияя на эмоциональное состояние, когнитивные функции и физическое самочувствие", — объясняет врач общей практики Адель Стангони.

По данным исследований, нарушения этой оси напрямую связаны с развитием и обострением хронических кишечных расстройств. Психологический стресс может повышать проницаемость кишечной стенки, изменять моторику, влиять на микробиоту и запускать воспалительные реакции. При этом остаётся открытым вопрос: стресс ли меняет микробиом или изменения в кишечнике усиливают тревожность и эмоциональное напряжение.

Как ставят диагноз и почему важен комплексный подход

Диагностика СРК строится на международных клинических критериях. Речь идёт о повторяющихся болях в животе не реже одного раза в неделю в течение последних трёх месяцев, связанных с дефекацией, изменением частоты стула или его консистенции. При этом любые органические заболевания должны быть полностью исключены.

Гастроэнтеролог Симона Пьерагаллини отмечает, что на развитие СРК повлияли и эволюционные изменения, и современный образ жизни. Переход к западному типу питания с преобладанием ультрапереработанных продуктов снизил разнообразие кишечной микробиоты, что косвенно отражается на обмене веществ и реакции организма на пищу.

"После исключения органических патологий необходим мультидисциплинарный подход. Гастроэнтеролог, диетолог и психотерапевт должны работать вместе, чтобы воздействовать не только на симптомы, но и на причины", — подчёркивает специалист.

Почему в лечение всё чаще включают психотерапию

Одним из самых инновационных направлений в терапии СРК стала работа с психотерапевтом. Задача — не "внушить", что болезнь надуманная, а помочь восстановить баланс между нервной системой и телом. Регуляция вегетативной нервной системы и снижение хронической тревожности способны уменьшать выраженность симптомов.

"В симптоматике синдрома раздражённого кишечника важно придавать значение эмоциональному компоненту, учитывая научно подтверждённую связь оси кишечник-мозг", — отмечает психотерапевт Люсия Зампони.

По её словам, психотерапия помогает снизить уровень постоянной внутренней напряжённости, научиться распознавать сигналы тела и помещать их в эмоциональный контекст. В случае хронического течения это способствует принятию состояния и выработке адаптивных стратегий, которые реально улучшают повседневную жизнь пациента.

