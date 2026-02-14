Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 8:40

Пожилой человек стал раздражительным — причина может скрываться не в характере

Раздражительность в пожилом возрасте нередко воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Стереотип "ворчливого старика" прочно закрепился в культуре и быту. Однако за вспышками недовольства часто стоят более сложные причины, чем просто особенности характера. Об этом сообщает Nifty50+.

Раздражительность — не норма старения

Несмотря на расхожее мнение, большинство людей старшего возраста не становятся злее с годами. Психологи описывают так называемый эффект позитивности: с возрастом многие начинают больше ценить значимые моменты и лучше управлять эмоциями. Это нередко приводит к большей уравновешенности и внутренней устойчивости.

Социологические данные подтверждают такую тенденцию. Согласно опросу AARP, значительная часть пожилых людей оценивает себя как счастливых и настроенных оптимистично, а многие даже считают, что их жизнь со временем становится лучше. Поэтому устойчивое раздражение — повод присмотреться внимательнее.

Когда вспыльчивость появляется чаще обычного, это может быть сигналом о хронической боли, скрытых проблемах со здоровьем, когнитивных изменениях или эмоциональной неудовлетворённости. Иногда за этим стоит одиночество, о котором человек не говорит вслух.

Депрессия и когнитивные изменения

У пожилых людей депрессия нередко маскируется под раздражительность. Вместо выраженной грусти на первый план выходят беспокойство, нетерпимость и повышенная реактивность. Исследования показывают: более половины пожилых людей с клиническими признаками депрессии отмечают усиление раздражительности, а иногда окружающие замечают эти изменения раньше самого человека.

На ранних стадиях болезни Альцгеймера и других форм деменции изменения поведения могут предшествовать проблемам с памятью. Области мозга, отвечающие за эмоции и контроль импульсов, нередко страдают раньше тех, что связаны с запоминанием. Поэтому раздражительность может стать одним из первых заметных признаков начинающихся когнитивных нарушений.

Отдельные исследования указывают, что повышенная вспыльчивость у людей с лёгкими когнитивными нарушениями связана с более быстрым ухудшением функций. Даже у тех, кто формально считается когнитивно здоровым, выраженная раздражительность коррелирует со снижением активности зон мозга, которые одними из первых затрагивает болезнь Альцгеймера.

Одиночество и физическое здоровье

Социальная изоляция влияет на эмоциональное состояние раньше, чем человек осознаёт её масштаб. Отсутствие поддержки усиливает стресс, снижает терпимость к мелким трудностям и делает повседневные ситуации более напряжёнными. Постепенно формируется замкнутый круг: чем меньше общения, тем хуже настроение и тем выше вероятность конфликтных реакций.

Физическое состояние также играет ключевую роль. Хроническая боль, которая распространена среди людей старшего возраста, способна подтачивать эмоциональные ресурсы. Она нарушает сон, ограничивает подвижность и снижает ощущение самостоятельности. Неудивительно, что длительный дискомфорт часто сопровождается ухудшением настроения.

"Изменения сна, аппетита, энергии и когнитивных функций могут быть признаками необходимости медицинской оценки", — сказала доктор Нисса Кеяшиан, сертифицированный психиатр и автор книги "Практикуя неподвижность", в интервью Nifty50+.

Нарушения сна особенно распространены в пожилом возрасте и напрямую связаны с трудностями эмоциональной регуляции. Кроме того, на настроение могут влиять гормональные изменения, снижение уровня дофамина, дефицит витамина B12, заболевания щитовидной железы, колебания сахара при диабете, последствия инсульта или болезнь Паркинсона. Отдельного внимания заслуживают лекарственные препараты: их сочетания способны вызывать побочные эффекты в виде раздражительности.

Важно учитывать и контекст. Если вспыльчивость появилась внезапно или заметно отличается от прежнего поведения, это может быть тревожным сигналом. В таких случаях специалисты советуют начать с консультации терапевта, а при необходимости обратиться к психиатру, в том числе гериатрическому.

Раздражительность в пожилом возрасте — это не приговор и не обязательная часть старения. Чаще всего она указывает на конкретные причины, которые поддаются коррекции. При внимательном отношении к физическому и психическому состоянию качество жизни можно существенно улучшить, а эмоциональное равновесие вернуть.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

