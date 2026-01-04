Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Утюг
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:22

Глажка выглядела обязательной — пока не выяснилось, что всё делали не так

Продажи утюгов в России снизились из-за новых тканей

Глажка долгое время считалась обязательной частью ухода за одеждой, но в последние годы эта привычка постепенно уходит. Люди по-прежнему следят за внешним видом, однако делают это иначе, используя новые материалы и технологии. Изменения затронули и бытовую технику, и представления о том, какой должна быть аккуратная одежда. Об этом сообщает дзен-канал INMYROOM.

Почему утюги теряют популярность

За последние годы продажи утюгов в России заметно сократились, и причина не в снижении аккуратности. Производители одежды всё чаще используют ткани с добавлением эластана и полиэстера или специальные обработки натуральных волокон. Такие материалы почти не мнутся и быстро восстанавливают форму после стирки. При правильной сушке вещь выглядит опрятной без дополнительного воздействия.

Новая роль стиральных машин

Современные стиральные машины взяли на себя часть функций утюга. Многие модели оснащены режимами разглаживания и паровой обработки. Во время стирки и сушки барабан бережно встряхивает бельё, не давая образовываться глубоким складкам. В некоторых устройствах пар подаётся прямо в процессе, и одежда выходит из машины практически готовой к носке.

Как изменилась мода и стандарты

Параллельно с технологиями изменилось и отношение к внешнему виду. Повседневный стиль стал более свободным, а лёгкая небрежность — допустимой. В офисной среде требования к идеально выглаженной одежде смягчились, и строгие стрелки или безупречно гладкие рубашки перестали быть обязательным признаком делового образа.

Альтернативы утюгу

Одним из главных заменителей утюга стали отпариватели. Они компактнее, не требуют гладильной доски и позволяют быстро привести вещь в порядок прямо на вешалке. Вертикальные модели подходят для верхней одежды и костюмов, а ручные удобно брать в поездки. Это решение экономит время и пространство.

Правильная сушка вместо глажки

Ключевым этапом ухода за одеждой стала сушка. Встряхивание вещи перед развешиванием, расправление швов и карманов, использование подходящих плечиков помогают избежать заломов. Одежда, высушенная в расправленном виде, чаще всего не нуждается в дополнительной обработке.

Когда утюг всё ещё нужен

Полностью отказаться от глажки пока невозможно. Классические хлопковые рубашки, лён и парадная одежда по-прежнему требуют утюга. Однако даже здесь помогают простые приёмы: например, надетая слегка влажная рубашка может разгладиться самостоятельно за короткое время.

Хранение как часть ухода

Системы хранения также изменились. Вещи всё чаще размещают на вешалках, а не складывают стопками. Это снижает риск сминания и упрощает повседневный уход. Правильно подобранные плечики помогают сохранять форму пиджаков, брюк и трикотажа.

Взгляд в будущее

Производители бытовой техники считают, что в ближайшие 5-7 лет глажка станет редкой необходимостью. Уже разрабатываются шкафы с функцией отпаривания, вешалки с подогревом и гардеробные системы с климат-контролем, которые поддерживают одежду в нужном состоянии.

Отказ от глажки — это не отказ от аккуратности, а переход к более рациональному быту. Современные ткани, техника и подходы к хранению позволяют выглядеть опрятно, тратя на уход за вещами значительно меньше времени.

