Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аргентинское асадо
Аргентинское асадо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 0:01

Организм отвергает то, что ему нужно больше всего: странный симптом, который сбивает с толку врачей

Диетолог Юлия Москвичева рассказала, почему отвращение к мясу может указывать на дефицит железа

Потеря аппетита к мясу у женщин может быть не просто случайной прихотью организма, а важным сигналом о проблемах со здоровьем. Диетолог Юлия Москвичева из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова пояснила, что внезапное отвращение к мясным продуктам иногда указывает на скрытый дефицит железа или развитие железодефицитной анемии.

"Удивительно, что организм отвергает те продукты, которые могли бы помочь увеличить количество железа в организме — мясо, субпродукты, птицу", — отметила врач-диетолог Юлия Москвичева.

Почему организм "отворачивается" от источника железа

Обычно при нехватке витаминов и минералов организм сам "просит" нужные продукты: при недостатке магния или витаминов B — хочется орехов, при дефиците йода — морепродуктов. Но с железом всё наоборот. Если его уровень снижается, у некоторых людей возникает стойкое неприятие мясных блюд. Учёные объясняют это реакцией нервной системы на внутренние изменения обмена веществ.

"Обязательно надо сдать не только общий анализ крови, но и дополнительно исследовать уровень железа и ферритина", — добавила врач.

Чем опасна анемия для женщин и будущих мам

Железодефицитная анемия — одно из самых распространённых состояний среди женщин репродуктивного возраста. Особенно часто оно встречается во время беременности, когда потребность в железе возрастает почти вдвое. При этом даже лёгкий дефицит может повлиять на развитие плода и самочувствие матери.

"Анемия приводит к недостатку снабжения кислородом как организма матери, так и плода", — пояснила Юлия Москвичева.

Недостаток железа снижает количество гемоглобина — белка, переносящего кислород. В итоге ткани и органы страдают от гипоксии, появляются усталость, головокружения, одышка, ломкость ногтей и выпадение волос. У беременных женщин такие нарушения могут привести к задержке роста плода, преждевременным родам и послеродовым осложнениям.

Как диагностировать и восполнить дефицит железа

Первый шаг — сдать общий анализ крови и проверить показатели ферритина, железа и гемоглобина. Если выявлен дефицит, врач подберёт препараты железа. Обычно назначают современные комплексы в капсулах или сиропах, которые лучше усваиваются и меньше раздражают желудок.

Чтобы повысить эффективность лечения, стоит включить в рацион продукты, богатые железом:

• говядину и телятину;
• печень и другие субпродукты;
• гречку, шпинат, бобовые;
• гранаты, яблоки, свёклу.

Железо лучше усваивается в присутствии витамина C, поэтому полезно сочетать мясные блюда с овощами или цитрусовыми соками. А вот кофе, чай и молочные продукты мешают усвоению — их лучше употреблять отдельно.

Сравнение источников железа

Источник Тип железа Биодоступность Особенности
Красное мясо Гемовое До 35 % Лучше усваивается, подходит при анемии
Рыба и птица Гемовое 20-25 % Мягкий вкус, меньше жиров
Бобовые и злаки Негемовое 3-5 % Требуют сочетания с витамином C
Железосодержащие добавки Синтетическое 40-60 % Назначаются врачом при выраженном дефиците

Как действовать шаг за шагом

  1. Пройти лабораторную диагностику: общий анализ крови, сывороточное железо, ферритин, трансферрин.

  2. Обратиться к терапевту или гинекологу для подбора дозировки препаратов.

  3. Внести коррективы в питание — больше продуктов с железом, меньше кофеина.

  4. Через месяц повторить анализ, чтобы убедиться, что уровень ферритина растёт.

  5. После нормализации показателей не прекращать приём препаратов без консультации врача.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: отказаться от мяса из-за внезапного отвращения, не проверив анализы.
Последствие: развитие скрытой анемии, слабость, ухудшение состояния кожи и волос.
Альтернатива: обратиться к врачу, проверить ферритин и при необходимости принимать железосодержащие препараты (например, Сорбифер Дурулес, Мальтофер, Ферретаб).

А что если женщина — вегетарианка?

Вегетарианский рацион делает контроль железа особенно важным. Растительные источники содержат негемовое железо, которое усваивается хуже. Чтобы минимизировать риски, нужно сочетать бобовые, цельнозерновые и орехи с продуктами, богатыми витамином C. Дополнительно можно принимать железо в форме добавок, но только после анализов.

Плюсы и минусы мясного и растительного источников

Критерий Мясные продукты Растительные источники
Усвоение Высокое Низкое
Риск анемии Ниже Выше
Насыщенность витаминами B Да Частично
Совместимость с вегетарианством Нет Да

Частые вопросы

Как выбрать препарат железа?
Только по назначению врача. Важно учитывать уровень дефицита, переносимость и наличие желудочно-кишечных заболеваний.

Сколько стоит лечение анемии?
Курс препаратов обходится в среднем от 800 до 2500 рублей в месяц. При лёгком дефиците достаточно скорректировать питание.

Что лучше: таблетки или уколы железа?
Уколы назначают при тяжёлой анемии и плохом усвоении таблеток. В большинстве случаев эффективны формы для приёма внутрь.

Мифы и правда

Миф: если тянет на мёд или яблоки — это признак нехватки железа.
Правда: такие "пристрастия" не показатель. О дефиците говорят только лабораторные анализы.
Миф: железо нужно только беременным.
Правда: хронический дефицит встречается и у мужчин, и у подростков.
Миф: препараты железа вредны для желудка.
Правда: современные формы (например, железо (III) гидроксид полимальтозат) действуют мягко и не вызывают раздражения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетологи отметили: тыква богата витаминами и улучшает обмен веществ вчера в 18:50
Этот овощ из сказки способен продлить молодость — главное, не ошибиться с приготовлением

Тыква — это суперфуд с низкой калорийностью и высокой питательностью. Узнайте, как добавить её в рацион и избежать ошибок при употреблении.

Читать полностью » Учёные: инулин в цикории поддерживает микрофлору и иммунитет вчера в 18:13
Не чай и не кофе: напиток, который запускает микрофлору и возвращает энергию

Цикорий способен не только заменить кофе, но и улучшить работу кишечника, помочь в похудении и подарить энергию без кофеина — узнайте, как это работает.

Читать полностью » Трихолог Юлия Галлямова: пересушивание и отказ от шапки приводят к ломкости волос вчера в 17:36
Опадают не только листья: вот почему волосы теряют жизнь в октябре

С наступлением холодов многие сталкиваются с проблемами ухода за волосами. Узнайте, как сохранить их здоровье и блеск осенью с советами трихолога.

Читать полностью » Исследование: 30 граммов орехов в день снижают риск деменции на 17 % вчера в 17:24
Всего горсть в день — и мозг работает, как часы: открыта еда против старения памяти

Орехи — не просто вкусный перекус. Учёные доказали, что всего горсть в день может защитить мозг от старения и улучшить память — но есть нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » Психиатр Кристина Коломбо: отсутствие света во время душа снижает уровень кортизола вчера в 16:29
Темнота, которая лечит: новый способ перезагрузить мозг за 10 минут

Темнота становится новым инструментом заботы о себе с 'тёмным душем'. Узнайте, как эта практика помогает снизить стресс и улучшить качество сна с научной точки зрения.

Читать полностью » Нарколог Шуров: регулярное употребление алкоголя по выходным — тревожный сигнал вчера в 16:25
Алкоголь по выходным — не безобидная привычка: где кончается норма и начинается зависимость

Нарколог Василий Шуров объяснил NewsInfo, как отличить "культурное" употребление алкоголя от зависимости.

Читать полностью » Учёные подтвердили: зелёный чай с лимоном усиливает антиоксидантную защиту организма вчера в 16:17
Этот напиток снижает сахар, защищает сосуды и омолаживает кожу — всё в одной чашке

Зеленый чай с лимоном не просто бодрит — это тандем, который помогает регулировать уровень сахара, улучшает обмен веществ и поддерживает иммунитет.

Читать полностью » Специалисты советуют подросткам избегать средств с ретиноидами и фруктовыми кислотами вчера в 15:17
Кремы от морщин для 10-летних: новая мода, которая разрушает кожу

Какой уход за кожей подходит подросткам и какие ингредиенты стоит избегать, чтобы не навредить чувствительной коже ребенка. Узнайте, что нужно знать родителям.

Читать полностью »

Новости
Наука
Университет Британской Колумбии: ученые нашли микроорганизм для генерации метана
Спорт и фитнес
Диетолог Лесерф: спорт не обеспечит похудение без дефицита калорий
Еда
Шеф-повар Диего Аччеттулли дал три совета для идеальной пасты без ошибок
Авто и мото
Минпромторг: с 1 декабря изменится порядок расчёта утильсбора
Дом
Текстильные эксперты объяснили, как обычный гель для душа спасает шерстяные вещи
Садоводство
Эксперты: не все растения любят опрыскивание — суккуленты и кактусы могут загнить
Спорт и фитнес
Стоячие упражнения на пресс укрепляют мышцы кора и улучшают осанку — эксперты
Наука
Стрэйер: землетрясения в зонах Каскадия и Сан-Андреас происходили синхронно около 3000 лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet