Организм отвергает то, что ему нужно больше всего: странный симптом, который сбивает с толку врачей

Потеря аппетита к мясу у женщин может быть не просто случайной прихотью организма, а важным сигналом о проблемах со здоровьем. Диетолог Юлия Москвичева из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова пояснила, что внезапное отвращение к мясным продуктам иногда указывает на скрытый дефицит железа или развитие железодефицитной анемии.

"Удивительно, что организм отвергает те продукты, которые могли бы помочь увеличить количество железа в организме — мясо, субпродукты, птицу", — отметила врач-диетолог Юлия Москвичева.

Почему организм "отворачивается" от источника железа

Обычно при нехватке витаминов и минералов организм сам "просит" нужные продукты: при недостатке магния или витаминов B — хочется орехов, при дефиците йода — морепродуктов. Но с железом всё наоборот. Если его уровень снижается, у некоторых людей возникает стойкое неприятие мясных блюд. Учёные объясняют это реакцией нервной системы на внутренние изменения обмена веществ.

"Обязательно надо сдать не только общий анализ крови, но и дополнительно исследовать уровень железа и ферритина", — добавила врач.

Чем опасна анемия для женщин и будущих мам

Железодефицитная анемия — одно из самых распространённых состояний среди женщин репродуктивного возраста. Особенно часто оно встречается во время беременности, когда потребность в железе возрастает почти вдвое. При этом даже лёгкий дефицит может повлиять на развитие плода и самочувствие матери.

"Анемия приводит к недостатку снабжения кислородом как организма матери, так и плода", — пояснила Юлия Москвичева.

Недостаток железа снижает количество гемоглобина — белка, переносящего кислород. В итоге ткани и органы страдают от гипоксии, появляются усталость, головокружения, одышка, ломкость ногтей и выпадение волос. У беременных женщин такие нарушения могут привести к задержке роста плода, преждевременным родам и послеродовым осложнениям.

Как диагностировать и восполнить дефицит железа

Первый шаг — сдать общий анализ крови и проверить показатели ферритина, железа и гемоглобина. Если выявлен дефицит, врач подберёт препараты железа. Обычно назначают современные комплексы в капсулах или сиропах, которые лучше усваиваются и меньше раздражают желудок.

Чтобы повысить эффективность лечения, стоит включить в рацион продукты, богатые железом:

• говядину и телятину;

• печень и другие субпродукты;

• гречку, шпинат, бобовые;

• гранаты, яблоки, свёклу.

Железо лучше усваивается в присутствии витамина C, поэтому полезно сочетать мясные блюда с овощами или цитрусовыми соками. А вот кофе, чай и молочные продукты мешают усвоению — их лучше употреблять отдельно.

Сравнение источников железа

Источник Тип железа Биодоступность Особенности Красное мясо Гемовое До 35 % Лучше усваивается, подходит при анемии Рыба и птица Гемовое 20-25 % Мягкий вкус, меньше жиров Бобовые и злаки Негемовое 3-5 % Требуют сочетания с витамином C Железосодержащие добавки Синтетическое 40-60 % Назначаются врачом при выраженном дефиците

Как действовать шаг за шагом

Пройти лабораторную диагностику: общий анализ крови, сывороточное железо, ферритин, трансферрин. Обратиться к терапевту или гинекологу для подбора дозировки препаратов. Внести коррективы в питание — больше продуктов с железом, меньше кофеина. Через месяц повторить анализ, чтобы убедиться, что уровень ферритина растёт. После нормализации показателей не прекращать приём препаратов без консультации врача.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: отказаться от мяса из-за внезапного отвращения, не проверив анализы.

• Последствие: развитие скрытой анемии, слабость, ухудшение состояния кожи и волос.

• Альтернатива: обратиться к врачу, проверить ферритин и при необходимости принимать железосодержащие препараты (например, Сорбифер Дурулес, Мальтофер, Ферретаб).

А что если женщина — вегетарианка?

Вегетарианский рацион делает контроль железа особенно важным. Растительные источники содержат негемовое железо, которое усваивается хуже. Чтобы минимизировать риски, нужно сочетать бобовые, цельнозерновые и орехи с продуктами, богатыми витамином C. Дополнительно можно принимать железо в форме добавок, но только после анализов.

Плюсы и минусы мясного и растительного источников

Критерий Мясные продукты Растительные источники Усвоение Высокое Низкое Риск анемии Ниже Выше Насыщенность витаминами B Да Частично Совместимость с вегетарианством Нет Да

Частые вопросы

Как выбрать препарат железа?

Только по назначению врача. Важно учитывать уровень дефицита, переносимость и наличие желудочно-кишечных заболеваний.

Сколько стоит лечение анемии?

Курс препаратов обходится в среднем от 800 до 2500 рублей в месяц. При лёгком дефиците достаточно скорректировать питание.

Что лучше: таблетки или уколы железа?

Уколы назначают при тяжёлой анемии и плохом усвоении таблеток. В большинстве случаев эффективны формы для приёма внутрь.

Мифы и правда

• Миф: если тянет на мёд или яблоки — это признак нехватки железа.

Правда: такие "пристрастия" не показатель. О дефиците говорят только лабораторные анализы.

• Миф: железо нужно только беременным.

Правда: хронический дефицит встречается и у мужчин, и у подростков.

• Миф: препараты железа вредны для желудка.

Правда: современные формы (например, железо (III) гидроксид полимальтозат) действуют мягко и не вызывают раздражения.