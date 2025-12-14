Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Корица и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 0:25

Корица обошла мясо и шпинат: специя, в которой прячется запас энергии

Корица укрепила иммунитет при ежедневном употреблении — врачи

Многие уверены, что железо можно получить только из мяса, фасоли и шпината. Но один привычный ингредиент, который мы ежедневно используем на кухне, может удивить своим богатством на этот микроэлемент — корица. Она не только придаёт блюдам аромат, но и помогает восполнять дефицит железа естественным способом. Об этом сообщает издание Tudogostoso.

Почему железо жизненно необходимо для человека

Железо играет ключевую роль в поддержании здоровья организма. Оно входит в состав гемоглобина — белка, отвечающего за транспортировку кислорода к тканям и органам. Недостаток железа ведёт к гипоксии, что проявляется слабостью, бледностью, головокружением, ломкостью ногтей и выпадением волос. При долгом дефиците снижается иммунитет, ухудшается внимание и работоспособность.

Рекомендуемая суточная доза железа зависит от пола и возраста. Мужчинам достаточно около 8 мг, а женщинам детородного возраста требуется почти вдвое больше — до 18 мг. Это связано с ежемесячной потерей железа при менструации. Поэтому продукты, помогающие восполнить этот элемент, особенно важны для женского здоровья.

Корица как источник железа

Корица — не просто специя для выпечки и напитков. Этот ароматный порошок содержит около 8,3 мг железа на 100 граммов продукта, что больше, чем в чечевице, шпинате или фасоли. Для сравнения: варёная чечевица содержит примерно 3,3 мг железа, сырой шпинат — 2,7 мг, а фасоль — около 1,5 мг.

Конечно, съесть 100 граммов корицы невозможно, но даже чайная ложка (около 2 г) обеспечивает 0,16 мг железа. Если регулярно добавлять её в кашу, напитки или десерты, то можно заметно повысить общий уровень этого минерала в рационе. Таким образом, корица становится полезным дополнением к ежедневному питанию.

"Даже в минимальных количествах корица содержит больше железа, чем многие традиционные продукты", — отмечается в публикации издания Tudogostoso.

Может ли корица заменить мясо и бобовые

Несмотря на высокую концентрацию железа, корица не способна полностью заменить основные его источники. Её роль — вспомогательная. Она помогает разнообразить рацион, особенно вегетарианцам и людям, стремящимся сократить употребление мяса. При этом специя содержит антиоксиданты, снижает воспаления и стабилизирует уровень сахара в крови, что делает её ценной частью здорового питания.

Чтобы получить максимум пользы, диетологи советуют сочетать корицу с продуктами, богатыми витамином C, например, с яблоками, цитрусовыми или папайей. Этот витамин улучшает усвоение железа и помогает организму эффективнее использовать микроэлементы. Исследования подтверждают, что фрукты с витамином C положительно влияют не только на кожу, но и на метаболические процессы, включая усвоение железа.

Как повысить усвоение железа с помощью корицы

Существует несколько простых приёмов, которые делают корицу более эффективной при употреблении.

  1. Сочетайте с фруктами и соками. Посыпьте фрукты корицей или добавьте её в смузи с апельсиновым соком — это улучшит усвоение железа.

  2. Избегайте одновременного употребления с кофе и чаем. Эти напитки содержат таннины, мешающие усвоению микроэлемента. Лучше пить их через час после еды.

  3. Добавляйте в утренние блюда. Корица прекрасно сочетается с овсянкой, йогуртом и блинами, придавая аромат и пользу.

  4. Используйте в солёных блюдах. Её можно добавлять в мясо, курицу, овощные рагу и даже рис — так специя станет частью полноценного рациона.

Профилактика анемии с помощью корицы

Анемия, вызванная нехваткой железа, распространена среди женщин, детей и пожилых людей. Хотя корица не способна вылечить анемию, она может стать частью профилактической диеты. В сочетании с продуктами, богатыми гемовым железом (мясо, рыба, печень) и растительным (чечевица, нут, шпинат), специя помогает поддерживать нормальный уровень гемоглобина.

"Корица не заменяет мясо, но помогает поддерживать баланс микроэлементов в рационе", — говорится в обзоре диетологов на сайте Tudogostoso.

Интересно, что похожим эффектом обладает и гранатовый сок: он богат железом и витамином C, укрепляет сосуды и помогает клеткам усваивать питательные вещества. Комбинация таких продуктов делает рацион разнообразным и полезным.

Сравнение корицы с другими источниками железа

Если рассматривать содержание железа, то корица может конкурировать с многими растительными продуктами.

  • Корица: 8,3 мг на 100 г

  • Чечевица: 3,3 мг

  • Шпинат: 2,7 мг

  • Фасоль: 1,5 мг

При этом корица содержит меньше калорий и не требует длительной термической обработки. Она сохраняет питательные свойства даже после добавления в горячие напитки, что делает её особенно удобным способом восполнить минералы без лишних усилий.

Плюсы и минусы употребления корицы

Корица приносит множество пользы, но употреблять её нужно умеренно.

Преимущества:

  • Богата железом и антиоксидантами
  • Улучшает обмен веществ и работу пищеварения
  • Снижает уровень сахара в крови
  • Придаёт блюдам аромат без добавления сахара

Недостатки:

  • При чрезмерном употреблении может раздражать слизистую желудка
  • Кассия (дешёвая разновидность) содержит кумарин, вредный в больших дозах
  • Не заменяет основные источники белка и железа

Советы по употреблению корицы

Чтобы получить максимальную пользу, следуйте простым рекомендациям:

  1. Используйте не более половины чайной ложки в день, особенно при регулярном употреблении.

  2. Добавляйте в каши, фрукты или чай — так специя проявит свои свойства мягко и естественно.

  3. Отдавайте предпочтение цейлонской корице, которая безопаснее и полезнее кассии.

  4. Храните корицу в плотно закрытой банке, вдали от влаги и солнечного света.

Популярные вопросы о корице и железе

1. Можно ли употреблять корицу ежедневно?
Да, но в небольших количествах — не более 2 граммов в день. Этого достаточно, чтобы получить пользу без вреда.

2. Какую корицу выбрать — цейлонскую или кассию?
Цейлонская корица считается "настоящей". Она содержит меньше кумарина и безопасна для регулярного употребления.

3. Повышает ли корица уровень железа в крови?
Косвенно — да. Она дополняет рацион железом и улучшает усвоение микроэлемента, особенно в сочетании с продуктами, богатыми витамином C.

4. Можно ли добавлять корицу в мясные блюда?
Безусловно. Она придаёт пикантный вкус и помогает улучшить усвоение железа, содержащееся в мясе.

5. Помогает ли корица при анемии?
Корица не является лекарством, но при правильной диете может поддерживать нормальный уровень железа и предотвращать дефицит.

Читайте также

Хна укрепляет волосы и придает блеск без химии — трихологи вчера в 12:25
Хна для волос — натуральный способ, который спасёт от седины: вы удивитесь результату

Эксперты рассказали, как легко и безопасно закрасить седину с помощью хны. Натуральный метод, который укрепляет волосы и придает им блеск.

Читать полностью » Эксперты зафиксировали рост спроса на снятую с производства косметику — Allure вчера в 8:10
Румяна, которые вернули жизнь лицу: Эсси доказала, что красота не стареет

Даже основательница бренда Essie страдает из-за снятой с производства косметики. Почему один румянец Yves Saint Laurent стал для неё настоящим сокровищем?

Читать полностью » Стресс активирует гормоны, которые требуют физической реакции — Михаил Зайцев вчера в 6:52
Мой новый способ борьбы с тревогой — физическая активность, и вот почему

Стресс — это выброс энергии, которую мы не всегда правильно используем. Узнайте, как физическая активность помогает снизить тревогу и восстановить внутреннее равновесие.

Читать полностью » Магнитная стимуляция снижает симптомы депрессии — Centers for Mental Health Serenity вчера в 6:06
Мир будто накрыли серым фильтром: депрессия умеет выглядеть именно так — тихо и незаметно

Депрессия часто проявляется как потеря красок жизни. ТМС и другие подходы помогают вернуть ясность, энергию и ощущение контроля над днём.

Читать полностью » Баланс — ключ к долгосрочному здоровью и предотвращению переломов — Ирина Фокина вчера в 4:52
Стою на одной ноге каждый день: это упражнение помогло мне улучшить баланс и координацию

Упражнение на одной ноге — это не просто занятие для укрепления мышц, но и важнейший элемент для улучшения координации и предотвращения травм. Как тренировать баланс каждый день?

Читать полностью » Вода с лимоном помогает похудеть и запустить пищеварение — Verywellhealth вчера в 2:20
Начала пить этот напиток по утрам — и тело отреагировало неожиданно: теперь делаю так всегда

Горячая вода с лимоном — простой утренний ритуал, который влияет на пищеварение, энергию, настроение и кожу. Разбираемся, чем он действительно полезен и кому не подходит.

Читать полностью » Красный лак для ногтей остается популярным среди женщин — эксперты по маникюру вчера в 0:24
Красный лак для ногтей — топовый тренд, который не теряет актуальности: секреты идеального педикюра

Стилисты рассказали, какие цвета лака для ногтей идеально подойдут для элегантного педикюра и подчеркнут красоту ваших ног.

Читать полностью » Контролируемый холод активирует обмен веществ и улучшает здоровье — Мария Светлова 13.12.2025 в 22:51
Попробовал криотерапию — и теперь знаю, как легкий холод укрепляет организм

Как холод влияет на здоровье и помогает тренировать тело? Узнайте, как правильное использование холода способствует улучшению обмена веществ, тренирует сосуды и повышает ментальную устойчивость.

Читать полностью »

