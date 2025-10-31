Не хватает железа? Пермские ученые раскрыли, как повысить гемоглобин с помощью еды

Анемия, вызванная недостатком гемоглобина, является одной из самых распространенных болезней крови среди россиян, и ее выявляют у 10-15% населения. Ученые из Пермского Политеха рассказали URA. RU о причинах заболевания и продуктах, которые могут помочь повысить уровень гемоглобина.

Причины анемии и продукты для повышения гемоглобина

Среди факторов, которые могут привести к анемии, одним из главных является дефицит железа в организме. Для его восполнения особое внимание следует уделить продуктам животного происхождения. Они содержат двухвалентное железо, которое легко усваивается организмом, особенно если сочетать его с витамином С.

"Наибольшую эффективность в повышении уровня гемоглобина демонстрируют продукты животного происхождения: красное мясо, в особенности молодая баранина, печень и различные субпродукты, а также рыба", — Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ.

Для людей, предпочитающих растительные источники пищи, полезными являются такие продукты, как гречка, киноа, овсянка, чечевица, фасоль, нут, орехи, семена, овощи и сухофрукты. Однако железо в растительных продуктах содержится в трехвалентной форме, что требует дополнительных усилий организма для его преобразования в более усвояемую форму с помощью соляной кислоты.

Сезонные колебания уровня гемоглобина

Сергей Солодников отметил, что в осенне-зимний период многие люди испытывают временное понижение уровня гемоглобина. Причинами могут быть дефицит витаминов, воздействие вирусных инфекций и простудных заболеваний, а также снижение физической активности.

Риски повышенного уровня гемоглобина

Высокий уровень гемоглобина также может представлять опасность для здоровья. В частности, это может привести к изменению вязкости и текучести крови, что увеличивает риск образования тромбов. Это, в свою очередь, повышает вероятность инфаркта и инсульта.

Повышенным уровнем гемоглобина считаются показатели выше 185 граммов на литр у мужчин и 165 — у женщин. Однако у жителей горных регионов и профессиональных спортсменов увеличение концентрации гемоглобина может быть физиологическим, поскольку их мышцы нуждаются в большем объеме кислорода, чем может обеспечить обычная кровеносная система.