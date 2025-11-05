Под землей Шотландии спрятан тайный мир: как строительство дороги раскрыло форт Брокси-Кеннелс

Строительство новой дороги в Шотландии неожиданно помогло раскрыть древнюю тайну, скрывавшуюся под землей более двух тысячелетий. Рядом с городом Перт археологи обнаружили остатки укреплённого поселения железного века, которое было загадочным образом заброшено как раз накануне римского вторжения в Шотландию. Это открытие позволило восстановить историю общины, жившей на стратегическом холме у реки Тэй на протяжении более пяти столетий.

Случайная находка с большой историей

Масштабные раскопки проводились в 2022 году организацией GUARD Archaeology в рамках проекта строительства дороги Cross Tay Link Road стоимостью 118 миллионов фунтов. После завершения полевых работ к анализу находок подключились специалисты из Национальных музеев Шотландии, университетов Глазго и Стерлинга, а также независимые эксперты.

Как объяснил Кенни Грин, руководитель проекта GUARD Archaeology, это место было впервые обнаружено ещё в 1960-х годах благодаря аэрофотосъёмке. Однако на поверхности не было никаких видимых следов древнего поселения — многовековая сельскохозяйственная деятельность полностью стёрла все внешние признаки. Земля хранила свою тайну до начала строительных работ.

Жизнь в форте Брокси-Кеннелс

Исследование подтвердило, что постоянное поселение на этом месте возникло в железном веке. Форт Брокси-Кеннелс относится к типу городищ — укреплённых поселений, распространённых по всей Великобритании. Его расположение не было случайным: он был построен на крутом изгибе реки Тэй, становясь заметным элементом ландшафта для любого путешественника.

Первые жители появились здесь между 550 и 400 годами до н. э. Они выкопали два массивных рва и возвели земляные валы, используя извлечённый материал. В этих рвах археологи обнаружили обугленные остатки плетней и фрагменты глины от круглых хижин того периода.

Технологии железного века

Жизнь в форте не ограничивалась земледелием и скотоводством. Исследователи нашли убедительные свидетельства металлургического производства — болотную железную руду и шлак от плавки металла. Особенно ценной находкой стал фрагмент остеклованной глины, который идентифицировали как часть фурмы — элемента мехов, нагнетавших воздух в плавильные печи.

Наличие нескольких слоёв остекловывания на образце указывает, что процесс восстановления железной руды проводился неоднократно. Это свидетельствует о наличии устоявшейся технологической практики, а не о единичных экспериментах.

Загадочная перестройка

Около 400 года до н. э. поселение претерпело значительную трансформацию. Жители частично засыпали один из первоначальных рвов и использовали это пространство для возведения уникального сооружения — полуподземного помещения. Одновременно были построены третий ров и вал, окружавшие новое сооружение, а также добавлена четвёртая внешняя линия обороны.

Обнаруженное помещение длиной девять метров и шириной четыре метра было построено из крупных округлых камней, вероятно, взятых из русла реки Тэй, и имело мощёный пол. Однако его точное назначение остаётся загадкой для исследователей.

Сравнительный анализ этапов развития поселения

Период Основные сооружения Характер деятельности 550-400 гг. до н. э. (основание) Два массивных рва, земляные валы, круглые хижины Земледелие, скотоводство, начало металлургии Около 400 г. до н. э. (перестройка) Полуподземное помещение, дополнительные рвы и валы Развитая металлургия, возможное ритуальное использование камеры 300 г. до н. э. — I в. н. э. (закат) Естественное заиливание рвов, простые постройки Поселение без активных укреплений, сельское хозяйство

А что если…

Если бы не интенсивная сельскохозяйственная деятельность, которая разрушила верхние слои поселения, мы могли бы иметь гораздо более полное представление о том, как выглядели жилища и другие сооружения в последний период существования форта.

Тайна подземной камеры

Каменные полуподземные помещения — отличительная черта культуры железного века в Шотландии. Всего известно около двухсот таких сооружений. Однако назначение камеры в Брокси-Кеннелс остаётся неясным.

Детальный анализ образцов почвы выявил лишь несколько зёрен злаков — недостаточно для подтверждения гипотезы о зернохранилище. Химический анализ также не дал однозначных результатов, оставляя первоначальное назначение помещения загадкой.

Закат и забвение

К 300 году до н. э. начался естественный процесс заиления, заполнивший рвы и камеру рыхлой почвой. Однако холм не был заброшен — радиоуглеродное датирование свидетельствует, что люди жили здесь до конца I века н. э., когда римская армия начала свои вторжения в Каледонию.

Интересно, что на протяжении большей части своей истории поселение фактически не было укреплено, представляя собой простое возвышенное поселение без активных оборонительных сооружений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему поселение было заброшено?

Точная причина остаётся неясной. Исследователи предполагают либо глубокие изменения в социальной структуре общины, либо нестабильность, связанную с прибытием римских легионов в конце I века н. э. Что такое городища?

Это укреплённые поселения, распространённые по всей Великобритании в железном веке. Они не имели строго военного назначения и не были заселены одновременно. Только в Шотландии их насчитывается около полутора тысяч. Почему так мало известно о постройках внутри поселения?

Интенсивная и продолжительная сельскохозяйственная деятельность размыла холм до такой степени, что все поверхностные сооружения были уничтожены. Сохранились лишь более глубокие участки столбовых ям, что делает невозможным точное определение формы и размеров построек.

Три факта о железном веке в Шотландии

Железный век в Шотландии длился примерно с 800 года до н. э. до 400 года н. э., когда римское влияние стало преобладающим в южных регионах. Брокси-Кеннелс — лишь один из многих фортов, обнаруженных в долине реки Тэй, что указывает на высокую плотность населения в этом регионе в железном веке. Римские вторжения в Шотландию начались в 80-х годах н. э., но римлянам так и не удалось надолго закрепиться к северу от вала Антонина.

Исторический контекст

Открытие форта Брокси-Кеннелс особенно значимо потому, что оно проливает свет на период, непосредственно предшествовавший римскому вторжению. I век до н. э. — I век н. э. были временем изменений для народов Шотландии. Римская экспансия создавала давление с юга, в то время как местные общины развивали сложные социальные структуры и технологии. Заброска таких поселений, как Брокси-Кеннелс, накануне римского вторжения может свидетельствовать о серьёзных социальных потрясениях или изменении стратегий выживания местного населения. Этот форт становится важным пазлом в понимании того, как коренные народы Каледонии реагировали на внешние угрозы и внутренние изменения в один из самых драматичных периодов своей истории.