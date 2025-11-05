Под землей Шотландии спрятан тайный мир: как строительство дороги раскрыло форт Брокси-Кеннелс
Строительство новой дороги в Шотландии неожиданно помогло раскрыть древнюю тайну, скрывавшуюся под землей более двух тысячелетий. Рядом с городом Перт археологи обнаружили остатки укреплённого поселения железного века, которое было загадочным образом заброшено как раз накануне римского вторжения в Шотландию. Это открытие позволило восстановить историю общины, жившей на стратегическом холме у реки Тэй на протяжении более пяти столетий.
Случайная находка с большой историей
Масштабные раскопки проводились в 2022 году организацией GUARD Archaeology в рамках проекта строительства дороги Cross Tay Link Road стоимостью 118 миллионов фунтов. После завершения полевых работ к анализу находок подключились специалисты из Национальных музеев Шотландии, университетов Глазго и Стерлинга, а также независимые эксперты.
Как объяснил Кенни Грин, руководитель проекта GUARD Archaeology, это место было впервые обнаружено ещё в 1960-х годах благодаря аэрофотосъёмке. Однако на поверхности не было никаких видимых следов древнего поселения — многовековая сельскохозяйственная деятельность полностью стёрла все внешние признаки. Земля хранила свою тайну до начала строительных работ.
Жизнь в форте Брокси-Кеннелс
Исследование подтвердило, что постоянное поселение на этом месте возникло в железном веке. Форт Брокси-Кеннелс относится к типу городищ — укреплённых поселений, распространённых по всей Великобритании. Его расположение не было случайным: он был построен на крутом изгибе реки Тэй, становясь заметным элементом ландшафта для любого путешественника.
Первые жители появились здесь между 550 и 400 годами до н. э. Они выкопали два массивных рва и возвели земляные валы, используя извлечённый материал. В этих рвах археологи обнаружили обугленные остатки плетней и фрагменты глины от круглых хижин того периода.
Технологии железного века
Жизнь в форте не ограничивалась земледелием и скотоводством. Исследователи нашли убедительные свидетельства металлургического производства — болотную железную руду и шлак от плавки металла. Особенно ценной находкой стал фрагмент остеклованной глины, который идентифицировали как часть фурмы — элемента мехов, нагнетавших воздух в плавильные печи.
Наличие нескольких слоёв остекловывания на образце указывает, что процесс восстановления железной руды проводился неоднократно. Это свидетельствует о наличии устоявшейся технологической практики, а не о единичных экспериментах.
Загадочная перестройка
Около 400 года до н. э. поселение претерпело значительную трансформацию. Жители частично засыпали один из первоначальных рвов и использовали это пространство для возведения уникального сооружения — полуподземного помещения. Одновременно были построены третий ров и вал, окружавшие новое сооружение, а также добавлена четвёртая внешняя линия обороны.
Обнаруженное помещение длиной девять метров и шириной четыре метра было построено из крупных округлых камней, вероятно, взятых из русла реки Тэй, и имело мощёный пол. Однако его точное назначение остаётся загадкой для исследователей.
Сравнительный анализ этапов развития поселения
|Период
|Основные сооружения
|Характер деятельности
|550-400 гг. до н. э. (основание)
|Два массивных рва, земляные валы, круглые хижины
|Земледелие, скотоводство, начало металлургии
|Около 400 г. до н. э. (перестройка)
|Полуподземное помещение, дополнительные рвы и валы
|Развитая металлургия, возможное ритуальное использование камеры
|300 г. до н. э. — I в. н. э. (закат)
|Естественное заиливание рвов, простые постройки
|Поселение без активных укреплений, сельское хозяйство
А что если…
Если бы не интенсивная сельскохозяйственная деятельность, которая разрушила верхние слои поселения, мы могли бы иметь гораздо более полное представление о том, как выглядели жилища и другие сооружения в последний период существования форта.
Тайна подземной камеры
Каменные полуподземные помещения — отличительная черта культуры железного века в Шотландии. Всего известно около двухсот таких сооружений. Однако назначение камеры в Брокси-Кеннелс остаётся неясным.
Детальный анализ образцов почвы выявил лишь несколько зёрен злаков — недостаточно для подтверждения гипотезы о зернохранилище. Химический анализ также не дал однозначных результатов, оставляя первоначальное назначение помещения загадкой.
Закат и забвение
К 300 году до н. э. начался естественный процесс заиления, заполнивший рвы и камеру рыхлой почвой. Однако холм не был заброшен — радиоуглеродное датирование свидетельствует, что люди жили здесь до конца I века н. э., когда римская армия начала свои вторжения в Каледонию.
Интересно, что на протяжении большей части своей истории поселение фактически не было укреплено, представляя собой простое возвышенное поселение без активных оборонительных сооружений.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
-
Почему поселение было заброшено?
Точная причина остаётся неясной. Исследователи предполагают либо глубокие изменения в социальной структуре общины, либо нестабильность, связанную с прибытием римских легионов в конце I века н. э.
-
Что такое городища?
Это укреплённые поселения, распространённые по всей Великобритании в железном веке. Они не имели строго военного назначения и не были заселены одновременно. Только в Шотландии их насчитывается около полутора тысяч.
-
Почему так мало известно о постройках внутри поселения?
Интенсивная и продолжительная сельскохозяйственная деятельность размыла холм до такой степени, что все поверхностные сооружения были уничтожены. Сохранились лишь более глубокие участки столбовых ям, что делает невозможным точное определение формы и размеров построек.
Три факта о железном веке в Шотландии
-
Железный век в Шотландии длился примерно с 800 года до н. э. до 400 года н. э., когда римское влияние стало преобладающим в южных регионах.
-
Брокси-Кеннелс — лишь один из многих фортов, обнаруженных в долине реки Тэй, что указывает на высокую плотность населения в этом регионе в железном веке.
-
Римские вторжения в Шотландию начались в 80-х годах н. э., но римлянам так и не удалось надолго закрепиться к северу от вала Антонина.
Исторический контекст
Открытие форта Брокси-Кеннелс особенно значимо потому, что оно проливает свет на период, непосредственно предшествовавший римскому вторжению. I век до н. э. — I век н. э. были временем изменений для народов Шотландии. Римская экспансия создавала давление с юга, в то время как местные общины развивали сложные социальные структуры и технологии. Заброска таких поселений, как Брокси-Кеннелс, накануне римского вторжения может свидетельствовать о серьёзных социальных потрясениях или изменении стратегий выживания местного населения. Этот форт становится важным пазлом в понимании того, как коренные народы Каледонии реагировали на внешние угрозы и внутренние изменения в один из самых драматичных периодов своей истории.
