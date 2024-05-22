Ирландия признает Палестину.
Премьер-министр страны сообщает, что Ирландия признает Палестину. Ирландия признала палестинское государство в след за Норвегией.
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Захарова: Хиросимская инициатива - закрытый клуб по интересам США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Инициатива Хиросимского процесса по искусственному интеллекту (ИИ)" и созданная "группа друзей" представляют собой закрытый "клуб по интересам" западных стран и их сторонников.
Марьясов: США воспринимают проблемы других стран "на ура"
По мнению посла России в Иране в 2001–2005 годах Александра Марьясова, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о выигрыше Ираном и миром от гибели президента Раиси неудивительны, так как в США проблемы других стран воспринимаются "на ура".
ФНС опровергает обыски и задержание Сергея Логинова
Информация о задержании и проверках у руководителя подразделения Федеральной налоговой службы в Свердловской области Сергея Логинова не соответствует действительности, сообщает РБК.
Через три месяца поступит в продажу российский препарат от болезни Бехтерева
"Препарат для лечения болезни Бехтерева уже зарегистрирован, сейчас запущено производство. Ожидается, что через три месяца препарат поступит в оборот", – сказал Михаил Мурашко на конференции.