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Ирландия признает Палестину
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:24

Ирландия признает Палестину

Ирландия признает Палестину.

Премьер-министр страны сообщает, что Ирландия признает Палестину. Ирландия признала палестинское государство в след за Норвегией.

Фото: commons.wikimedia.org/Mith (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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