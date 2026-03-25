Авиакомпания "ИрАэро" расширяет сетку полетов, открывая прямое воздушное сообщение между Иркутском и Сочи с 5 июня. Еженедельные рейсы будут выполняться по фиксированному графику через промежуточный хаб в Оренбурге. Маршрут ориентирован на пассажирские перевозки между Восточной Сибирью и черноморским побережьем в летний сезон. Перелеты осуществляются на отечественных лайнерах Сухой Суперджет 100.

График вылетов и логистика

Согласно расписанию, предоставленному пресс-службой перевозчика, отправление из Иркутска запланировано еженедельно по пятницам в 5:50 утра по местному времени. Воздушное судно будет прибывать в аэропорт назначения в 9:40. Такая частота даст возможность туристам из сибирского региона комфортно планировать отдых на юге России.

Обратное сообщение организовано по выходным: вылет из Сочи назначен на воскресенье в 18:45. Самолет приземлится в международном аэропорту Иркутска в 8:25 понедельника, учитывая разницу во времени. Все указанные часы соответствуют локальному времени каждого из городов.

Особенности перелета и технические аспекты

Общая длительность пути составляет около девяти часов с учетом обязательной технической стоянки в Оренбурге. Поскольку маршрут требует дозаправки, такой формат работы является стандартным для среднемагистральных лайнеров Сухой Суперджет 100, задействованных на данном направлении.

Пассажирам стоит учитывать временные затраты на промежуточное обслуживание судна в Оренбурге. Авиакомпания на данный момент сосредоточена на обеспечении стабильности этого графика, который будет действовать в течение всего летнего периода эксплуатации.

Развитие региональной авиамаршрутной сети

Логистическое связывание удаленных субъектов страны позволяет улучшить мобильность населения и стимулирует рост внутреннего туризма. Использование отечественной авиатехники в текущих условиях остается оптимальным решением для поддержания регулярности подобных дальнемагистральных рейсов.

"Запуск таких маршрутов существенно снижает остроту проблемы доступности курортов для жителей удаленных регионов. Прямое авиасообщение между крупными административными центрами и ключевыми туристическими зонами — это необходимый шаг для развития внутренней экономики. Интеграция подобных перелетов в текущую транспортную систему позволяет эффективно распределять пассажиропотоки. Успех таких рейсов напрямую зависит от стабильного спроса и качества предоставляемого сервиса на борту в течение длительного полета". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Развитие подобных связей между Иркутском и югом России отражает общую тенденцию на децентрализацию авиаперевозок, когда маршруты минуют хабы столичного авиаузла. Подобная модель позволяет сократить общее время в пути для пассажиров и упрощает логистические цепочки внутри страны.