Иркутск. Улица Седова 1
Иркутск. Улица Седова 1
© commons.wikimedia.org by Fanzuga is licensed under Public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:27

Сумерки крадут из кармана: маршрутка №32 в Иркутске поднимает вечерний тариф

В Иркутске с 20 марта подорожает проезд в маршрутке №32 на направлении Центральный рынок — Микрорайон Зелёный. Вечерний тариф с 20:00 поднимется до 60 рублей, дневной составит 50 рублей. Сейчас цены держатся на 40-50 рублей — такой уровень ввели в ноябре 2025-го. Двух индивидуальных предпринимателей обслуживают маршрут: Александр Пинчуков и Сергей Махортов. Муниципальные автобусы ИркутскАвтоТранс на той же линии останутся по 37 рублей круглосуточно.

Детали нового тарифа

Маршрут №32 выходит в лидеры по ценам среди иркутских маршруток. Вечером пассажиры заплатят 60 рублей — это максимум в городе. Днём тариф опустится до 50 рублей, но и такая отметка выше нынешних 40-50 рублей.

Изменения вступят в силу 20 марта и коснутся только частных перевозчиков. Текущие цены ввели осенью, в ноябре 2025-го, после предыдущего пересмотра. Жители Зелёного теперь чаще будут считать поездки, особенно в тёмное время.

Городские потоки в Иркутске подчиняются простым законам физики: чем выше цена, тем медленнее циркулирует народ. Антропологи отмечают, что в окраинных районах вроде Зелёного мобильность напрямую влияет на ритм жизни — от работы до магазинов.

"Повышение тарифов на маршрутках в Иркутске показывает, как локальные перевозчики адаптируются к расходам на топливо и обслуживание. Вечерние часы всегда дороже из-за меньшего пассажиропотока и простоев. Жители окраин страдают первыми, ведь конкуренция слабая. Мэрия могла бы ввести субсидии, чтобы сбалансировать нагрузку на городской транспорт. Без этого мобильность населения падает, а пробки растут".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Кто обслуживает маршрут

Двум ИП достался №32: Александр Пинчуков и Сергей Махортов. Пинчуков сосредоточился только на этой линии, без других направлений. Его автобусы полностью зависят от пассажиров Зелёного и рынка.

Махортов берёт на себя больше — помимо 32-го, кольцевые №58 и №59 в Жилкино и Зелёном. Такие предприниматели держат ритм на окраинах, где муниципалы не всегда доходят. Но топливные расходы и износ машин давят на тарифы.

Биохимия усталости водителей здесь ни при чём, зато физика трения шин на сибирских дорогах решает многое. Каждый километр по неровностям ускоряет износ, что ложится в цену билета.

Сравнение с городским автопарком

По той же трассе ездят автобусы ИркутскАвтоТранс — их цена фиксирована на 37 рублях. Время суток и оплата не влияют, тариф един для всех. Муниципалы обеспечивают стабильность на популярных участках.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

