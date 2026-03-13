Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
учитель в школе
учитель в школе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:59

Мел и высокие технологии под одной крышей: иркутские школы показали будущее на главной выставке

12 марта в Иркутске на выставочном комплексе "Сибэкспоцентр" открылась третья "Образовательная панорама: Иркутск 365!". Мэр Руслан Болотов вручил дипломы и подарки лучшим педагогам года. Среди победителей — заведующая детским садом №146 Татьяна Скляренко, учитель истории лицея ИГУ Ксения Селезнева и воспитательница детского сада №125 Наталья Орлова. Церемония прошла в рамках масштабной выставки с участием мэра, председателя Думы Евгения Стекачева и других чиновников. Панораму посетят 13 марта с 10:00 до 18:00, вход свободный.

Открытие и экспозиции

Руслан Болотов, мэр Иркутска, председатель Думы Евгений Стекачев и другие чиновники открыли панораму. Глава города прошелся по стендам, где школы и детские сады показывали мультилабы, кванториумы и STEM-центры. Он поговорил с ребятами, рассказал о своем пути и подбодрил их.

Учреждения дополнительного образования развернули зоны с искусством, спортом, наукой и техникой. Вузы и колледжи проводили тесты на профориентацию и мастер-классы. Родители и школьники могли сразу прикинуть будущую карьеру.

Областные вузы привлекли толпу своими программами. Посетители пробовали эксперименты в лабораториях и узнавали о специальностях. Такие площадки помогают детям связать школьные уроки с реальной жизнью.

"Образовательные панорамы вроде этой укрепляют городскую среду через обмен опытом. Муниципалитеты видят, как инновации вроде STEM-центров меняют подход к обучению. Педагоги делятся методиками, а дети пробуют новое — это толкает развитие территорий вперед. Главное — поддержка от властей, чтобы такие события шли ежегодно".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Лучшие педагоги года

Руслан Болотов лично вручил награды по конкурсу "Лидеры успеха". Заведующая детсадом №146 Татьяна Скляренко взяла первое место среди управленцев. Глава города отметил вклад всех финалистов в образование.

Ксения Селезнева из лицея ИГУ стала лучшим учителем года. Она преподает историю и делится методиками с коллегами. Наталья Орлова из детсада №125 выиграла среди воспитателей.

"В профессии 24 года, здесь 10 лет. На конкурсе показывала наработки по народным игрушкам. Через игру дети осваивают мир, традиции и культуру. Детсад — инновационная площадка, мы развиваемся и даем детям лучшее, чтобы они росли достойными людьми", — отметила Наталья Орлова.

Нина Перфильева, и. о. заммэра по соцполитике, наградила молодых педагогов. Победителями "Новой волны" и "Сердце отдаю детям" стали Кристина Кондратьева и Алена Гайда из Дворца детского творчества.

Масштаб и продолжение

Руслан Болотов говорил о смешении традиций и новинок в иркутском образовании. Педагоги — главное богатство, они зажигают интерес к знаниям. Город ставит задачу раскрыть таланты каждого ребенка.

"Система образования Иркутска — уникальный сплав традиций и инноваций. Мы храним наработанное десятилетиями и внедряем новое. Главное — люди, педагоги, любящие профессию. Они увлекают детей знаниями и творчеством. Задача — дать каждому ребенку шанс на таланты и качественное обучение. Вместе воспитаем профессионалов и патриотов", — подчеркнул мэр.

Евгений Стекачев похвалил организацию форума. Площадка объединяет всех от детсадов до вузов. Департамент образования устроил все, "Сибэкспоцентр" дал место.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Земля из-под руин в руки: томские площадки под КРТ ждут аукционов ради новых кварталов 11.03.2026 в 16:48

Власти Томской области активно продвигают механизм комплексного развития территорий, чтобы превратить зоны с ветхими домами в современные жилые кварталы с полной инфраструктурой.

Читать полностью » Морозы их закалили: вредители сибирских грядок зимуют в почве и бьют по урожаю исподтишка 11.03.2026 в 16:42

В сибирских огородах, несмотря на долгие морозы, вредители адаптировались к климату и прячутся в почве или почках, нанося удар по грядкам дачников именно тогда, когда расслабляешься.

Читать полностью » Сумерки крадут из кармана: маршрутка №32 в Иркутске поднимает вечерний тариф 11.03.2026 в 16:27

В Иркутске частные маршрутки на направлении от Центрального рынка к окраинам готовят изменения в оплате, которые ударят по вечерним поездкам, в то время как городские автобусы сохраняют прежний уровень.

Читать полностью » Набережная романтики уходит в ремонт: церемонии бракосочетаний Красноярска переносят в ТЦ 11.03.2026 в 16:11

В Красноярске из-за крупного ремонта одного из главных мест для свадебных церемоний регистрации браков временно организуют в неожиданной локации среди промышленных объектов, что разжигает жаркие споры в сети.

Читать полностью » Ледяное дыхание небес: порывы воздуха на Алтае разогнались до рекордных отметок за одну ночь 11.03.2026 в 13:19

Стихия нанесла внезапный удар по Сибири, сделав один из районов эпицентром мощнейшего ветра в масштабах страны и заставив города буквально замереть в ожидании.

Читать полностью » Рейд, который изменит облик Омска: активисты проверили фасады на соответствие новым нормам оформления 11.03.2026 в 13:15

Активисты КТОС провели рейд по центральным улицам Омска, проверяя соблюдение новых правил оформления. Что они обнаружили?

Читать полностью » В Кузбассе в 2026 году отремонтируют 226 километров дорог 02.03.2026 в 13:25
Асфальт Кузбасса растянулся как резина: экономия дала 226 километров трасс

Правительство Кемеровской области подвело итоги торгов по дорожным работам на 2026 год. Сэкономленные 200 млн руб из регионального и федерального бюджетов усилят безопасность трасс, минимизируя трещины от сибирских морозов.

Читать полностью » В НСО поголовье фуражных коров сократилось на 6,6 тысячи голов в 2025 году — РБК 08.01.2026 в 9:33
Закупочные цены падают, ГСМ дорожают, люди уходят: три причины, по которым коров становится меньше

В Новосибирской области продолжается сокращение поголовья фуражных коров, несмотря на рост продуктивности и стабильное обеспечение переработчиков молоком.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Праздник для всех: бесплатный концерт Олега Газманова в день рождения Ирбита привлекает тысячи гостей
Питомцы
Служебные псы берут тайм-аут: как заботливые кинологи находят для них дом
УрФО
Новая система алиментов в Югре меняет правила игры: как теперь будут рассчитываться выплаты на детей
СФО
Река жизни течет через аудитории: томские студенты превратили свои колледжи в центры спасения
СФО
Воздушные замки и реальные достижения: как строители формируют облик Томска на 2026 год
СФО
Летать в обход сезонов — привычка побеждает график: популярный рейс из Сибири стал вечным
ДФО
Мягкий плод с железным характером: безобидная трапеза обернулась экстренным спасением в Бурятии
ДФО
Рэкет в облаках пара: отработанная схема вымогательства заставляет родителей Бурятии бить тревогу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet