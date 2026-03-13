Мел и высокие технологии под одной крышей: иркутские школы показали будущее на главной выставке

12 марта в Иркутске на выставочном комплексе "Сибэкспоцентр" открылась третья "Образовательная панорама: Иркутск 365!". Мэр Руслан Болотов вручил дипломы и подарки лучшим педагогам года. Среди победителей — заведующая детским садом №146 Татьяна Скляренко, учитель истории лицея ИГУ Ксения Селезнева и воспитательница детского сада №125 Наталья Орлова. Церемония прошла в рамках масштабной выставки с участием мэра, председателя Думы Евгения Стекачева и других чиновников. Панораму посетят 13 марта с 10:00 до 18:00, вход свободный.

Открытие и экспозиции

Руслан Болотов, мэр Иркутска, председатель Думы Евгений Стекачев и другие чиновники открыли панораму. Глава города прошелся по стендам, где школы и детские сады показывали мультилабы, кванториумы и STEM-центры. Он поговорил с ребятами, рассказал о своем пути и подбодрил их.

Учреждения дополнительного образования развернули зоны с искусством, спортом, наукой и техникой. Вузы и колледжи проводили тесты на профориентацию и мастер-классы. Родители и школьники могли сразу прикинуть будущую карьеру.

Областные вузы привлекли толпу своими программами. Посетители пробовали эксперименты в лабораториях и узнавали о специальностях. Такие площадки помогают детям связать школьные уроки с реальной жизнью.

"Образовательные панорамы вроде этой укрепляют городскую среду через обмен опытом. Муниципалитеты видят, как инновации вроде STEM-центров меняют подход к обучению. Педагоги делятся методиками, а дети пробуют новое — это толкает развитие территорий вперед. Главное — поддержка от властей, чтобы такие события шли ежегодно". Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Лучшие педагоги года

Руслан Болотов лично вручил награды по конкурсу "Лидеры успеха". Заведующая детсадом №146 Татьяна Скляренко взяла первое место среди управленцев. Глава города отметил вклад всех финалистов в образование.

Ксения Селезнева из лицея ИГУ стала лучшим учителем года. Она преподает историю и делится методиками с коллегами. Наталья Орлова из детсада №125 выиграла среди воспитателей.

"В профессии 24 года, здесь 10 лет. На конкурсе показывала наработки по народным игрушкам. Через игру дети осваивают мир, традиции и культуру. Детсад — инновационная площадка, мы развиваемся и даем детям лучшее, чтобы они росли достойными людьми", — отметила Наталья Орлова.

Нина Перфильева, и. о. заммэра по соцполитике, наградила молодых педагогов. Победителями "Новой волны" и "Сердце отдаю детям" стали Кристина Кондратьева и Алена Гайда из Дворца детского творчества.

Масштаб и продолжение

Руслан Болотов говорил о смешении традиций и новинок в иркутском образовании. Педагоги — главное богатство, они зажигают интерес к знаниям. Город ставит задачу раскрыть таланты каждого ребенка.

"Система образования Иркутска — уникальный сплав традиций и инноваций. Мы храним наработанное десятилетиями и внедряем новое. Главное — люди, педагоги, любящие профессию. Они увлекают детей знаниями и творчеством. Задача — дать каждому ребенку шанс на таланты и качественное обучение. Вместе воспитаем профессионалов и патриотов", — подчеркнул мэр.

Евгений Стекачев похвалил организацию форума. Площадка объединяет всех от детсадов до вузов. Департамент образования устроил все, "Сибэкспоцентр" дал место.