Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Иркутск
Иркутск
© commons.wikimedia.org by Masha Linnik is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:31

Прилетела утром — и влюбилась к вечеру: как увидеть Иркутск за один день и не устать

Иркутск легко очаровывает даже за один день, если правильно выстроить маршрут и не пытаться объять необъятное. Этот город умеет быть камерным, культурным и очень тёплым — особенно для тех, кто любит неспешные прогулки, искусство и сибирскую гастрономию. Даже короткая поездка может оставить ощущение, что вы здесь уже были и обязательно вернётесь. Об этом рассказывает Travel hacks/AnnaVlad на Т-Ж.

Искусство и история как лучшее начало дня

Утро в Иркутске логично начинать с Галереи Бронштейна — одного из самых заметных культурных пространств города. Частная галерея современного искусства открылась в 2011 году и выросла из коллекции, которую предприниматель и меценат Виктор Бронштейн начал собирать ещё в 1990-е, поддерживая иркутских художников.

Сегодня галерея занимает три компактных этажа. Здесь находится единственная в мире постоянная экспозиция со скульптурами Даши Намдакова и авторскими куклами, созданными членами его семьи. Остальные пространства отданы под временные выставки — чаще всего это работы современных художников из разных регионов России. Именно здесь многие впервые знакомятся с сибирской школой современного искусства.

Отдельное удовольствие — кафе "Бистро" при галерее. Оно открывается с 8 утра, что особенно удобно для тех, кто прилетает в Иркутск ранним рейсом. Спокойный завтрак перед прогулкой задаёт правильный ритм всему дню.

Классический Иркутск и культурные паузы

Если хочется глубже почувствовать историю города, стоит включить в маршрут дома-музеи Волконских и Трубецких. Эти пространства рассказывают о судьбах декабристских семей, их жизни в ссылке и влиянии на культурную среду Иркутска. Помимо экспозиций здесь проводят экскурсии, камерные спектакли "Домашнего театра", музыкальные вечера и даже балы.

Продолжить знакомство с дореволюционным Иркутском можно в усадьбе Владимира Сукачёва — общественного деятеля и мецената XIX века, стоявшего у истоков Иркутского художественного музея. Сегодня это архитектурно-парковый комплекс, где легко представить быт и атмосферу того времени.

В середине дня удобно сделать остановку в "Инжинирии кофе". Это не просто кофейня, а место с собственным производством шоколада и сладостей, которое давно стало точкой притяжения для горожан и путешественников.

Вечер: театр и сибирская кухня

Для любителей сценического искусства обязательным пунктом станет драматический театр имени Охлопкова. Один из старейших театров России известен сильной труппой и современными интерпретациями классики. Билеты лучше покупать заранее — аншлаги здесь обычное дело. Даже если спектакль не вписывается в график, стоит зайти в здание вечером, чтобы увидеть исторический зал и интерьеры конца XIX века.

Завершить день приятно в ресторации купца Немчинова. Меню строится вокруг сибирской и русской кухни, дополняемой домашними настойками и атмосферой купеческого уюта. Это удачное место, чтобы спокойно подвести итоги прогулки и перевести впечатления в воспоминания.

Что увезти с собой из Иркутска

На память о поездке многие выбирают не стандартные сувениры, а вещи с локальным характером. В магазине "Место простых чудес" можно найти открытки, блокноты и handmade-изделия с видами Иркутска и Байкала. Ценителям декора подойдут керамика и новогодние игрушки от Tavolga ceramics и Les ceramics. Украшения из серебра с байкальскими мотивами предлагает местный бренд "Ареал". А сладким подарком станут шоколад и другие продукты с символикой города из "Инжинирии кофе".

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Летний отпуск дешевле зимой: раннее бронирование тура решает всё — но есть три этапа, о которых молчат 29.01.2026 в 17:18

Дата бронирования может решить, попадёте ли вы в отель мечты или выберете из того, что осталось. Почему до конца января условия выгоднее?

Читать полностью » Курортные сценарии надоели, а спешка утомила: 29.01.2026 в 11:26

Медленный туризм меняет представление о путешествиях: меньше локаций, больше глубины впечатлений. Как планировать такой отдых и кому он подходит.

Читать полностью » Деревня Дилофо в Греции спрятала тишину в горах — сюда едут не за курортом 28.01.2026 в 23:03

Дилофо в Эпире — горная деревня с 2,5 тыс. лет истории: каменные улочки, эпирская архитектура и живые традиции без туристической суеты.

Читать полностью » Поездка за северным сиянием в Мурманск обернулась неожиданным открытием — фото врут 28.01.2026 в 18:30

Мурманск: Арктика с морозами до −38°C, полярная ночь, реальность северного сияния и риск задержек рейсов — что нужно знать туристу перед поездкой в Териберку.

Читать полностью » Всего час от Берлина — и будто в другом мире: эти городки идеально подходят для перезагрузки 28.01.2026 в 17:42

За час от Берлина — Вердер, Штраусберг, Цоссен, Эркнер и Бернау: откройте Бранденбург с островов, бункеров, Баухауса и тихих набережных для перезагрузки.

Читать полностью » Килиманджаро больше не мечта: в Восточной Африке есть горы выше ожиданий и без толп 28.01.2026 в 12:56

Эка вершина, меньше народа и больше природы! Откройте новые маршруты в Восточной Африке, где уникальные горы как Рувензори и Элгон ждут вас для незабываемых приключений. Узнайте, почему альтернативы Килиманджаро становятся всё популярнее среди искателей уединения и красоты дикой природы.

Читать полностью » Мальдивы и Италия возглавили направления для медового месяца — туроператоры 28.01.2026 в 11:06
Медовый месяц больше не отпуск: молодожёны массово отказываются от привычных курортов

Медовый месяц всё чаще становится персональным ритуалом: эксперты рассказали, какие страны выбирают молодожёны и почему уединение выходит на первый план.

Читать полностью » Россияне чаще выбирают Азию для морского отдыха в феврале — аналитики 28.01.2026 в 9:04
Зима отменяется: россияне массово меняют февральский холод на тёплое море и дальние пляжи

Россияне все чаще выбирают дальние пляжные направления для отдыха в феврале. Аналитики назвали страны, где туристы планируют провести конец зимы у моря.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Сансевиерия "развалилась" веером — причина почти всегда в одном, и это легко исправить
Недвижимость
Шерсть и нитки после стирки бесят каждый раз — простой трюк с кухонной губкой спасает
Спорт и фитнес
Приседания сжигают калории как печка, но есть нюанс: одна ошибка превращает пользу в травму
Красота и здоровье
Ожирение получило неожиданный переключатель — одно вмешательство меняет вес, холестерин и печень
Еда
Рыба на сковороде больше не пахнет: добавила один пряный ингредиент — результат поразил
Красота и здоровье
Память стала подводить внезапно — мозг подаёт сигнал перегрузки: одна ежедневная практика выключает хаос
Садоводство
Зимой тянется рука к секатору — а весной нет цветов: эти растения лучше не трогать
Недвижимость
Зимой дом превращается в пустыню: как поднять влажность без увлажнителя и лишних затрат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet