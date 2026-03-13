Летать в обход сезонов — привычка побеждает график: популярный рейс из Сибири стал вечным

Прямые рейсы из Иркутска в Гуанчжоу перейдут на круглогодичный график. Авиакомпания объявила об этом через пресс-службу для КП-Иркутск. Шаг сделали из-за роста спроса на это направление. Полеты останутся регулярными круглый год, без сезонных перерывов. При этом сохранят прямое сообщение из столицы Приангарья в Пекин и Шанхай.

Расширение географии полетов

Авиакомпания наращивает маршрутную сеть для сибиряков. Теперь прямые рейсы в Гуанчжоу полетят без перерывов. Это открывает двери для новых пассажиров из Иркутской области. Жители региона получат удобный доступ к Китаю.

Перевозчик фокусируется на востребованных линиях. Полеты из Иркутска связывают Сибирь с Азией напрямую. Такие шаги упрощают логистику для бизнеса и отдыха. Спрос растет, и компания реагирует быстро.

"Развитие авиаинфраструктуры напрямую влияет на экономику регионов. Новые рейсы стимулируют торговлю и туризм между Сибирью и Китаем. Это создает рабочие места в аэропортах и сервисах. Жители Иркутска выиграют от стабильных связей, а бизнес — от сокращения времени в пути. Такие проекты укрепляют позиции территории на карте". Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Эксперт подчеркивает роль таких линий в развитии. Полеты станут частью повседневной жизни. Иркутск укрепит свои транспортные узлы.

Причины перехода на круглый год

Спрос на рейсы в Гуанчжоу взлетел резко. Авиакомпания увидела это по загруженности бортов. Сезонные ограничения больше не подходят. Перевозчик решил убрать их навсегда.

Решение приняли на основе данных пассажиропотока. Билеты разбирают быстро, особенно в межсезонье. Это сигнал для расширения. Компания уверена в перспективах.

Деловые люди и туристы тянут маршрут вверх. Полеты привлекут еще больше народу. Стабильный график снимет барьеры для планирования поездок. Сибирь интегрируется в азиатские хабы плотнее.

Сохранение других направлений

Прямое сообщение в Пекин никуда не денется. То же с Шанхаем из Иркутска. Авиакомпания держит эти линии на прежнем уровне. Пассажиры сохранят выбор.

Сеть китайских рейсов из Приангарья остается полной. Гуанчжоу дополнит существующие. Это укрепит позиции Иркутска как ворот в Китай. Туристы и бизнес оценят удобство.

Все изменения касаются только графика Гуанчжоу. Остальные маршруты работают стабильно. Компания следит за балансом сети. Регион выигрывает от плотных связей.