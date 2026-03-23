Крылья на цифре: иркутский авиазавод перевел сборку лайнеров под контроль отечественного софта

Двадцать второго марта двадцать шестого года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и вице-премьер — глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко посетили Иркутский авиационный завод. В ходе визита участники встречи ознакомились с работой актуальных цифровых систем, интегрированных в производственный цикл предприятия. Основное внимание стороны уделили реализации стратегии импортозамещения программного обеспечения. Мероприятие подчеркнуло переход ключевых отраслей промышленности на суверенные ИТ-решения в рамках работы Индустриального центра компетенций "Авиастроение".

Роль индустриальных центров в авиастроении

Внедрение отечественного программного обеспечения стало ответом на актуальные вызовы отрасли и необходимость обеспечения информационной безопасности. Иркутский авиазавод, используя платформы Индустриального центра компетенций "Авиастроение", разрабатывает особо значимые для государства проекты. Основной акцент сделан на замещении зарубежных продуктов системными решениями ПАО "ОАК", которые уже заняли лидерские позиции среди флагманских разработок центра.

Данный подход позволяет перевести контроль над производственными этапами в формат полной цифровизации. Управление процессами разработки авиатехники теперь осуществляется через единый контур, что исключает фрагментарность данных. Подобная унификация систем помогает предприятию быстрее реагировать на изменение производственных задач и сохранять высокий темп сборки продукции.

Ключевые проекты завода

Одним из важнейших проектов, представленных губернатору и вице-премьеру, стала полноценная цифровая модель самолета МС-21-310. В эту электронную среду внесена вся актуальная техническая документация, необходимая для сопровождения жизненного цикла изделия. Наличие такой модели значительно упрощает процесс контроля качества на каждом участке верфи.

Помимо цифровых копий судов, на заводе активно внедряются интеллектуальные системы мониторинга оборудования. Эти технологии направлены на глубокую оптимизацию нагрузки станков и автоматическое планирование их технического обслуживания. Вместо стандартных плановых осмотров специалисты переходят к ремонту, основанному на реальном техническом состоянии узлов, что предотвращает внезапные простои.

Для оптимизации внутризаводской логистики предприятие начало использовать алгоритмы искусственного интеллекта. Математические расчеты ИИ определяют наиболее эффективные маршруты изготовления деталей, учитывая физическое передвижение компонентов между цехами. Это сокращает внутреннюю логистику и повышает общую производительность труда.

Эффективность новых систем

Сквозной цифровой контроль позволяет избежать потери данных при передаче работы от одного подразделения к другому. Интеграция программного обеспечения в систему управления производством устраняет риск дублирования операций. В результате предприятие получает прозрачную картину использования ресурсов, что важно для соблюдения графика выпуска авиационной техники.

Использование комплексных ИТ-продуктов внутри одной отрасли обеспечивает высокую совместимость систем, что сложно достижимо при использовании стороннего софта разных поставщиков. Разработчики делают ставку на масштабируемость решений, чтобы в будущем перенести удачный опыт авиазавода на другие производственные площадки страны. Это является стратегическим направлением в рамках цифровой трансформации промышленности.

Последовательное внедрение искусственного интеллекта и новых систем мониторинга подтверждает намерение компании выйти на новые стандарты эффективности. Переход к предиктивному обслуживанию оборудования и оптимизация логистики через алгоритмы закладывают основу для долгосрочного роста объемов выпускаемой техники. Посещение объекта высокопоставленными лицами подчеркнуло государственный приоритет данных разработок.