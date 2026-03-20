Сибирский размах вместо салютов: как Иркутск планирует встретить свой масштабный юбилей

Иркутск готовится к празднованию своего 365-летия, которое пройдет с масштабным размахом на шести ключевых площадках в центре города. Подготовка к торжеству ведется на протяжении полугода, результатом чего стала утвержденная программа мероприятий, охватывающая интересы всех возрастных категорий. Официальным слоганом выбрали фразу "365 — каждый день", однако организаторы предложили горожанам персонализировать этот посыл. Праздник начнется 6 июня и продлится два дня, объединив инклюзивные проекты, спортивные состязания, выступления федеральных артистов и исторические реконструкции.

Визуальный стиль и локации праздника

Основу визуального оформления 365-летия составил новый брендбук, созданный компанией "Геобренд". Дизайнеры использовали знаковые цвета городского флага: синий, черный, красный и зеленый. В ближайшее время все графические материалы передадут местному бизнесу и производителям сувенирной продукции, чтобы они могли украсить торговые точки и интегрировать юбилейную стилистику в свои товары.

Центральными точками притяжения станут площадь Графа Сперанского и сквер Кирова, где развернется основная интерактивная зона с парадом ретроавтомобилей и площадкой планетария. Также праздничные акции пройдут на Нижней набережной, острове Юность, улице Урицкого, острове Конном и территории у памятника Александру III. На Нижней набережной установят зеркальные цифры "365", которые послужат главной фотозоной для горожан и туристов.

Особое внимание уделили вовлечению жителей в процесс оформления городского пространства. Например, клуб молодых архитекторов готовит конкурс эскизов для росписи полуметровых фигур бабров, которые позже расставят по городу в формате квеста. Как поясняют кураторы проекта, подобные инициативы помогают не только декорировать улицы, но и создавать новые туристические маршруты.

"Юбилейные мероприятия подобного уровня требуют системного подхода к управлению городским пространством, чтобы потоки людей распределялись равномерно. Огромную роль играет вовлеченность местного бизнеса, который через брендирование сувениров и площадок создает особую атмосферу сопричастности. Важно задействовать исторические центры так, чтобы это не перегружало инфраструктуру, а наоборот, подсвечивало значимость городской среды для каждого жителя. Профессионально выстроенная коммуникация между властью и горожанами позволяет превратить официальную дату в по-настоящему значимое личное событие для тысяч людей". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

От инклюзивных площадок до спортивных рекордов

Остров Юность станет центром инклюзивной культуры, где впервые организуют масштабные выступления людей с инвалидностью, включая концерты хора и танцы на колясках. Здесь же 7 июня пройдет "Литературный квартал" с участием писателя Дмитрия Кравченко. Параллельно центр "Патриот" представит выставку дронов и симуляторы управления беспилотниками, предлагая гостям освоить навыки пилотирования на специальных площадках.

Спортивная программа охватит стадион "Труд", который примет Первый Кубок России по многоборью ГТО "Вызов Сибири" с участием профессиональных атлетов и представителей силовых структур. Иркутяне также смогут испытать свои силы в фиджитал-соревнованиях, сочетающих реальные физические нагрузки и виртуальные игровые дисциплины. Организаторы ожидают высокую активность от молодежной аудитории, для которой подготовили конкурсы граффити и выставку доработанных автомобилей на улице Урицкого.

На острове Конном основной упор сделают на семейный отдых и детские развлечения. Помимо бесплатного мороженого в количестве 10 тысяч порций, здесь устроят фестиваль скворечников в форме исторических сооружений Иркутска. Одной из любопытных акций станет научно-исследовательская программа, в рамках которой группа энтузиастов пообещала концептуально разработать "таблетку счастья" для всех посетителей праздника.

Культурная программа и финал торжества

Площадь у памятника Александру III станет музыкальной сценой для фестиваля "Музыка моего города", который проводится уже 16 лет подряд. Завершит этот блок попытка установления российского рекорда по самому массовому одновременному исполнению песни на одной площадке. Кроме того, на той же локации будет работать бульвар для старшего поколения с духовым оркестром.

Вечерняя программа 6 июня на площади Графа Сперанского включает в себя премьеру театрализованного представления, основанного на истории развития Иркутска. Музыкальную часть праздника обеспечат концерты групп "Братья Грим" и Nansi & Sidorov. Организаторы подчеркивают, что формат празднования подразумевает прямой контакт с городом: например, будут вести трансляцию из родильных домов, чтобы поздравлять семьи новорожденных иркутян в режиме реального времени.

Несмотря на масштаб подготовленных активностей, традиционного праздничного салюта в этом году не планируется. Тем не менее, для комфорта гостей власти предусмотрели внушительный блок бытовых услуг, включая установку 80 дополнительных мобильных санитарных кабин в местах массового скопления людей. Подготовительные работы на всех заявленных площадках продолжаются в соответствии со строгим графиком.