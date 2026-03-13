Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Олег Газманов
Олег Газманов
© commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:21

Праздник для всех: бесплатный концерт Олега Газманова в день рождения Ирбита привлекает тысячи гостей

В Свердловской области 7-9 августа пройдет Ирбитская ярмарка, центральный день приходится на 8 августа — день рождения Ирбита. Город отметит 395-летие с концертом народного артиста России Олега Газманова, вход бесплатный для всех желающих. Мэр Ирбита Николай Юдин сообщил об этом телеканалу ОТВ. Ярмарка собирает тысячи гостей из региона, сочетая традиции и современные обновления города.

Традиции Ирбитской ярмарки

Ярмарка в Ирбите собирается во вторые выходные августа, как и всегда. Даты на этот раз — 7, 8 и 9 августа. Гости увидят ремесла, товары и праздничные гуляния под открытым небом.

Центральное событие приходится на восьмое число, когда город чествует свою историю. Мэр Николай Юдин отметил для ОТВ: ярмарка длится три дня, а пик приходится на день рождения Ирбита. Тысячи свердловчан приезжают сюда за атмосферой старого Урала.

Событие длится уже века, становясь точкой притяжения для соседних районов. Организаторы готовят площадки для торговли и зрелищ, чтобы все прошло гладко. Погода в августе обычно благоприятствует таким массовым мероприятиям.

"Ирбитская ярмарка — яркий пример, как муниципалитеты используют культурные традиции для сплочения сообщества. Такие события оживают городскую среду, привлекают туристов и стимулируют локальную экономику. В Ирбите это сочетается с работой по инфраструктуре, где реставрация памятников идет рука об руку с современными проектами. Главное — сохранить аутентичность, чтобы ярмарка оставалась душой региона".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Выступление Олега Газманова

Народный артист Олег Газманов приедет в Ирбит именно восьмого августа. Его концерт станет подарком горожанам ко дню рождения города. Вход открыт для всех бесплатно, без билетов и очередей.

Мэр Николай Юдин лично анонсировал звезду: "В этот день в Ирбит на ярмарку приедет народный артист России Олег Газманов". Певец известен патриотическими хитами, которые идеально вписываются в уральский праздник. Сцена установят на главной площади, чтобы звук разнесся по всему городу.

Подобные выступления собирают полные трибуны, особенно в регионах. Газманов уже бывал на Урале, знает местный колорит. Организаторы обещают безопасность и удобства для зрителей любого возраста.

Концерт завершит дневную программу, перейдя в вечерние фейерверки. Жители Свердловской области ждут этого события как кульминации ярмарки. Приезд такой фигуры поднимает статус праздника на новый уровень.

Преобразования в Ирбите

К четырехсотлетию Ирбита власти запустили программу обновления. Она охватывает реставрацию памятников за счет бюджета. Концепция "Ирбит — город-музей" определяет весь подход к изменениям.

К 2031 году обновят коммунальную и транспортную инфраструктуру. Дороги, сети и остановки получат современный вид. Это сделает город удобным для жителей и гостей ярмарки.

Свердловские власти ищут инвесторов для исторических зданий. Памятники отреставрируют, а потом адаптируют под кафе и рестораны. Старые особняки оживут, вписавшись в повседневную жизнь.

Такие проекты уже дают первые плоды: туристы дольше задерживаются в Ирбите. Баланс между сохранением наследия и новизной помогает региону развиваться. Ярмарка станет витриной этих перемен.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

