Создание равновесия в отношениях Ирана с странами Востока и Запада — одна из важных задач перед новым президентом Ирана, заявил иранский политик Али Мотаххари в интервью агентству РИА Новости.
Второй тур президентских выборов, проводимых после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае, проходит в Иране. Избиратели выбирают между реформатором Масудом Пезешкианом и консерватором Саидом Джалили.
Мотаххари отметил, что одной из главных задач для будущего президента Ирана будет поиск баланса между Востоком и Западом во внешней политике.
Это позволит стране иметь возможность выбора и получения предложений от различных стран, а не ограничиваться только сотрудничеством с одной стороной.
Масуд Пезешкиан, политик реформистского толка, является кандидатом в президенты, имеющим опыт работы на высоких государственных постах.
А его соперник — Саид Джалили, представляющий консервативное крыло иранской политики, также обладает значительным опытом, включая участие в ядерных переговорах.
Выборы президента Ирана критически важны для дальнейшего развития страны и ее международных отношений. Решение, которое примет новый лидер, будет иметь долгосрочные последствия как для сотрудничества с Россией, так и для отношений с Западом.
Российские города, где проходит голосование, играют свою роль в этом процессе, обеспечивая возможность иранским гражданам в этих регионах принять участие в выборах.
Фото: commons. wikimedia.org/Sonia Sevilla (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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