Для сделок по линии военно-торгового сотрудничества между Ираном и РФ нет никаких преград. Об этом информировал советник верховного лидера ИРИ Камаль Харрази в беседе с британской деловой газетой Financial Times.
Что касается темы вооружения, то между Российской Федерацией и государством в Западной Азии, второй по величине стране на Ближнем Востоке — Ираном нет никаких преград для сделок. Сообщил Камаль Харрази.
Советник также заявил, что столица Тегеран, считающийся крупнейшим городом Ирана и одним из крупнейших городов Азии уже начал обсуждение о закупке российских боевых самолётов, созданных для уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов противника в воздухе. Он добавил, что в скором времени Иран должен подписать с Россией всеобъемлющее стратегическое соглашение.
Помимо этого, Камаль Харрази сообщил, что данные по поводу отправки оружия Ираном в Россию — это дезинформация.
В 2023 году министерство обороны Ирана рассказало о получении со стороны России российского многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35.
Как сообщает РИА Новости, многие журналисты полагают, что исламская республика якобы поставляет беспилотники для России, которая та использует против Украины. Столица России и Тегеран такую информацию признают ложной.
Фото: Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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