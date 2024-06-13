Тегеран предпринял определенные действия по отношению к своим атомным установкам в Натанзе и Фордо в ответ на резолюцию, представленную Францией, Германией и Великобританией ("Евротройкой") совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как сообщает агентство Mehr.
По информации агентства Франс Пресс, "Евротройка" официально представила совету управляющих МАГАТЭ резолюцию, в которой осуждается якобы "ядерная эскалация" со стороны Ирана.
Согласно агентству Рейтер, в своем проекте резолюции "Евротройка" обращается к Ирану с просьбой сотрудничать с МАГАТЭ и дать разъяснения насчет обнаружения следов урана на незаявленных атомных объектах в Иране.
По словам представителя России в международных организациях в Вене Михаила Ульянова, Совет управляющих МАГАТЭ поддержал данную резолюцию.
В официальном сообщении цитируется высказывание о том, что в ответ на действия трех европейских стран (Франции, Германии и Великобритании), связанные с резолюцией против Ирана в МАГАТЭ, Иран принял определенные меры в установках Натанз и Фордо.
Двумя днями ранее временный министр иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил в интервью РИА Новости, что деятельность Ирана в области ядерной энергии контролируется МАГАТЭ, и страны, обвиняющие Иран в вызове волнений в связи с его ядерной программой, стремятся использовать МАГАТЭ для урегулирования политических вопросов с Тегераном, что, по его мнению, подрывает доверие к работе Агентства.
Фото: commons.wikimedia.org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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