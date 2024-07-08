В понедельник премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани пригласил избранного на прошлой неделе президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Ирак во время телефонного разговора, как сообщила пресс-служба премьера по информации, полученной иракским агентством новостей INA.
Подчеркивается, что в ходе общения ас-Судани поздравил президента Ирана с победой на выборах и отметил успешное проведение избирательной кампании в короткий срок, после чего отправил официальное приглашение Пезешкиану посетить Ирак с целью укрепления взаимоотношений и обсуждения ключевых вопросов.
Также сообщается, что стороны обсудили двусторонние связи, сосредоточившись на дальнейшем сотрудничестве в различных сферах экономики и безопасности.
В свою очередь, пресс-служба премьера подчеркнула, что Пезешкиан выразил готовность Ирана к расширению сотрудничества и поддержке взаимодействия в различных областях с целью усиления усилий по обеспечению стабильности как в двух странах, так и в регионе.
Фото: commons.wikimedia.org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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