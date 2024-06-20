Включение Корпуса стражей Исламской революции Канадой в списке террористических организаций противоречит международному праву, по словам официального представителя МИД Ирана Насера Канаани, и Тегеран оставляет за собой право пропорционального ответа на это решение.



Предшествуя этому, министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил о включении Корпуса стражей Исламской революции в список террористических организаций.



Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли призвала граждан своей страны покинуть Иран немедленно после этого шага.



В высказывании Канаани, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД, говорится, что "провокационное действие канадского правительства против Корпуса стражей Исламской революции не повлияет на законную мощь, обладающую удерживающим характером, и не помешает расширению мощи этих отважных сил, происходящих из самой сути иранской нации."



Иран оставляет за собой возможность применить "соразмерные ответные меры" в ответ на действия правительства Канады, подчеркнул Канаани.

Фото: commons.wikimedia.org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)