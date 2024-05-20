В Иране объявили пятидневный траур в связи с гибелью Ибрахима Раиси.
Верховный лидер Исламской Республики Иран объявил пятидневный траур в связи с гибелью президента Ирана и высокопоставленных лиц, находившихся с ним в вертолете.
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Приведет к войне: эксперт назвал итог отправки инструкторов НАТО на Украину
Появление инструкторов из НАТО на территории Украины может привести к военному конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом, утверждает аналитик Марк Эпископос в своей статье для Responsible Statecraft.
РФ окажет помощь в расследовании гибели Раиси, считает Никонов
Россия окажет поддержку в расследовании обстоятельств гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Блогер Паркер: ОС Windows XP и Windows 2000 заражаются вирусами после подключения интернета
В последнем эксперименте блогера Эрика Паркера было показано, что устаревшие операционные системы Windows XP и Windows 2000 мгновенно заражаются вирусами сразу после подключения к интернету без защиты.
В РАН создали технологию отбора растений на засухоустойчивость
В России разработана уникальная технология отбора древесных растений на засухоустойчивость и солеустойчивость на ранней стадии их развития. Это позволяет ускорить процесс отбора, экономя ресурсы и площади.