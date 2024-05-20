В Иране объявили пятидневный траур в связи с гибелью Ибрахима Раиси.

Верховный лидер Исламской Республики Иран объявил пятидневный траур в связи с гибелью президента Ирана и высокопоставленных лиц, находившихся с ним в вертолете.

Фото: commons.wikimedia.org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)