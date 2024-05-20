Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
В Иране объявлен траут из-за гибели президента
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:20

В Иране объявлен траут из-за гибели президента

В Иране объявили пятидневный траур в связи с гибелью Ибрахима Раиси.

Верховный лидер Исламской Республики Иран объявил пятидневный траур в связи с гибелью президента Ирана и высокопоставленных лиц, находившихся с ним в вертолете.

Фото: commons.wikimedia.org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Приведет к войне: эксперт назвал итог отправки инструкторов НАТО на Украину

Приведет к войне: эксперт назвал итог отправки инструкторов НАТО на Украину

Появление инструкторов из НАТО на территории Украины может привести к военному конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом, утверждает аналитик Марк Эпископос в своей﻿ статье для Responsible Statecraft.

Читать полностью
РФ окажет помощь в расследовании гибели Раиси, считает Никонов

РФ окажет помощь в расследовании гибели Раиси, считает Никонов

Россия окажет поддержку в расследовании обстоятельств гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Читать полностью

Общество

Блогер Паркер: ОС Windows XP и Windows 2000 заражаются вирусами после подключения интернета

Блогер Паркер: ОС Windows XP и Windows 2000 заражаются вирусами после подключения интернета

В последнем эксперименте блогера Эрика Паркера было показано, что устаревшие операционные системы Windows XP и Windows 2000 мгновенно заражаются вирусами сразу после подключения к интернету без защиты.

Читать полностью
В РАН создали технологию отбора растений на засухоустойчивость

В РАН создали технологию отбора растений на засухоустойчивость

В России разработана уникальная технология отбора древесных растений на засухоустойчивость и солеустойчивость на ранней стадии их развития. Это позволяет ускорить процесс отбора, экономя ресурсы и площади.

Читать полностью

Новости