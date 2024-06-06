Экономический потенциал Ирана и России имеет возможность смягчить воздействие американских санкций, в этой ситуации также могут помочь взаимодействия двух стран с другими государствами мира, высказался РИА Новости на ПМЭФ-2024 посланник исламской республики в Москве Казем Джалали.
По мнению Джалали, после того, как Россия оказалась под санкциями, она стала более открытой для укрепления экономических связей с Ираном. В данный момент нас ожидает обмен опытом", — заявил Джалали.
Он также подчеркнул, что Иран и РФ должны также сотрудничать с теми странами, которые также сталкиваются с санкционным давлением со стороны Запада.
"Экономические связи Ирана и России укрепляются, чтобы иметь возможность взаимодополнять друг друга в использовании экономического потенциала. Экономический потенциал Ирана и России способен сыграть значимую роль, например, минимизировать воздействие санкций и полностью избавиться от них", — дополнил иранский дипломат.
Фото: commons.wikimedia.org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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