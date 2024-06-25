Недавно Москва и Тегеран заключили серию благоприятных соглашений в финансовой сфере. Их выполнение может начаться в ближайшее время и охватить все государства СНГ, по словам заместителя министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари в интервью РИА Новости.



"До недавнего времени между Ираном и Россией были заключены превосходные договоры в различных областях финансовой деятельности, которые, в надежде, начнут реализацию в ближайшее время. Когда эти соглашения между нами (Ираном — прим.) и Россией будут выполнены, это позволит всем странам СНГ прибегнуть к этим финансовым соглашениям", — отметил Сафари.

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