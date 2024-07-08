Российский лидер Владимир Путин и новоизбранный глава Ирана Масуд Пезешкиан выразили взаимное удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений и подтвердили намерение продолжать совместную деятельность.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно официальному заявлению, обе стороны позитивно оценили высокий уровень добрососедских связей между Россией и Ираном.
Лидеры государств также подчеркнули свою готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства в различных сферах.
Стоит отметить, что Масуд Пезешкиан, представляющий реформаторское крыло, одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране.
Он стал девятым президентом страны, заручившись поддержкой более 16 миллионов избирателей.
Его оппонент, Саид Джалили, представитель консервативного лагеря, набрал 13,5 миллиона голосов.
По информации, предоставленной главой иранской избирательной комиссии Мохсеном Эслами, общее количество подсчитанных бюллетеней составило 30 573 931.
При этом явка избирателей достигла 49,8% от общего числа зарегистрированных граждан, имеющих право голоса.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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