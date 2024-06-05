Мужчину, который надел футболку с рисунком герба и флага Украины, задержали и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. О произошедшем рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Уроженец Ирана Хоссии Хидари решил пройтись по Москве в белой футболке с жёлто-голубым флагом. На рукавах у нарушителя был расположен рисунок герба Украины. Мужчину увидели сотрудники правоохранительных органов и задержали. Как позже сообщили, его нашли на площади в Москве, расположенной между Красной площадью и Кремлёвской набережной вдоль стены Кремля, — Васильевском спуске.

Иранца передали в Тверской суд Москвы, где ему вынесли штраф в размере 50 тысяч рублей по протоколу об административном правонарушении. На данный момент это самое большое наказание, которое можно дать правонарушителям по первой части статьи за дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ранее в Усолье-Сибирском Иркутской области бал перекрашен жёлто-голубой фасад дома из-за многочисленных жалоб, сообщал литературно — художественный журнал "Подъём". Сначала против здания была настроена инициативная компания местных жителей. Как выяснилось по опросу всех граждан, остальные не имели каких-либо возражений по поводу цвета. Однако мэр города всё-таки принял решение перекрасить фасад, потому что не хочет создать конфликтные ситуации с вернувшимися с территории СВО бойцами.

Фото: Flickr / Chris Potter (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)