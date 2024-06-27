Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов высказал мнение о том, что страны Запада продолжают вмешиваться в выборы президента Ирана через свою агентуру, однако пока не достигают успеха.
По его словам, история подтверждает, что Запад никогда не прекращал попыток влияния на внутренние дела Ирана, и это происходит через их ставленников и агентуру, сообщает ТАСС.
Напомним, 14-е выборы главы государства станут внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси.
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