5 июня стало известно, что Россия, Китай и Иран поддерживали и продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД). Никак на их позицию не повлиял и выход США из соглашения. О том, что эта сделка из себя представляет и какие у нее плюсы для России корреспонденту NewsInfo. Ru рассказал политолог Сергей Маркелов.

"В этой сделке вся история заключается в ответе на вопрос: будет Иран полноценной ядерной державой или нет, есть ли некое консолидированное внимание на позицию Ирана? Иран стремится к полноценной ядерной державе. Так, на сегодняшний день это государство на 80 процентов готово получить уже обогащенное ядерное топливо", — рассказал эксперт.

По его словам, Иран становится полноценной ядерной державой в том смысле, что он получил полный цикл разработки ядерного оружия.

На Западе считают, что появление в этой стране полноценного цикла — это большая ядерная угроза миру.

"Понятно, что это спекуляция со стороны западных стран. Проблема заключается не столько в том, получит Иран или нет полный цикл ядерной реакции. Важно, что Иран не является членом того мира, который из себя представляют западные державы", — объяснил политолог.

По его словам, западный мир хочет управляемости в своей модели, а не в том смысле, что нужно договариваться со страной (пр. Иран), которая находится больше 50 лет под жуткими санкциями. Поэтому в свое время США, когда была торговля по поводу разрешить ли Ирану все-таки заниматься этими исследованиями и станет ли он полноценной державой, вышли из этой сделки. Это было сделано, чтобы показать, если что случись, то Америка хочет определять правила, а не подписывать ядерную сделку.

"Проблема этой ядерной сделки — своего рода вопрос, кто будет задавать правила игры. США таким образом оставляют себе запасной выход и точки для манипуляции как мировым общественным сознанием, так и Ираном", — отметил Маркелов.

Он уточнил, что Россия же благодаря подписанию сделки получает себе "союзника в лагере".

"Лагерем я называю то, за что борется Россия — многополярный мир, чтобы объединение государств шло не через экономическое, политическое, идеологическое давление, а чтобы все коалиции формировались на основе равноправия, равенства экономического, политического и прочего", — объяснил специалист.

Фото: panoramio. com/Farid Atar (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).