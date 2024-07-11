Новые условия программы семейного ипотечного кредитования позволяют приобретать жилье в Москве в многоквартирных домах, построенных в рамках реновации. Информация размещена на сайте Министерства финансов в четверг.

Согласно обновленным правилам, семейный ипотечный кредит можно получить для приобретения жилья в многоквартирных домах, разрешение на эксплуатацию которых получено Московским фондом реновации жилой застройки по заключенным договорам купли-продажи.

Обновленная программа семейного ипотечного кредитования будет действовать до 2030 года и распространяется на семьи с детьми, где хотя бы один ребенок младше 6 лет. В рамках программы можно получить ипотеку на приобретение квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Процентная ставка по программе составляет 6%, включая жителей Дальнего Востока. Максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов это ограничение составляет до 6 млн рублей.

Заемщик может также получить ипотечный кредит на более крупную сумму, однако в этом случае по части суммы кредита, превышающей установленный государственной программой лимит, будет применяться рыночная процентная ставка.

Также семейный ипотечный кредит на новостройки могут получить:

семьи из малых городов с численностью до 50 тыс. человек, у которых двое несовершеннолетних детей;

семьи, проживающие в регионах с низким уровнем строительства или имеющие индивидуальные программы развития, у которых двое несовершеннолетних детей;

семьи, имеющие ребенка-инвалида.

Фото: From Wikimedia Commons/ Минько Дмитрий (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)