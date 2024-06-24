Стоимость аренды жилья увеличится на 5% в июле по сравнению с текущим месяцем. Об этом информировал российское интернет-издание "Газета.Ru" ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По словам Дмитрия Ракуты, увеличение стоимости аренды в первую очередь наступит в больших городах. Он сообщил, что сумма, которую арендатор платит арендодателю за пользование его помещением или жилой недвижимостью, будет заметно отличаться от того, что было в прошлом году. Хотя процент, под который ЦБ Российской Федерации кредитует коммерческие банки, а также принимает у них денежные средства на хранение, осталось неизменно на уровне 16%, некоторые коммерческие кредитно-финансовые организации увеличили ставку на рыночную ипотеку. По этой причине, объясняет Дмитрий Ракута, многие граждане потеряли возможность пользоваться ипотекой. Он добавил, что когда в стране происходит такая ситуация с ипотекой, то становится больше желающих снимать в аренду жильё.

По данным Дмитрия Ракуты, в первую очередь граждане начинают интересоваться студиями или жильём, преимущественно с одной или двумя комнатами. Трёхкомнатные помещения пользуются наименьшим спросом из вышеперечисленных. Эксперт уточнил, что большое количество граждан России начинают рассматривать вопрос аренды именно в летний период.

По сведениям сервиса "Авито Недвижимость", помогающего пользователям быстрее бронировать хорошие варианты для посуточной аренды из базы объектов, в первые две недели текущего месяца цены на аренду помещения не претерпели изменений и составили около 30 тысяч рублей, сообщает "Газета.Ru".

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