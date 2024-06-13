Прошлый месяц для россиян стал рекордным по количеству оформленных ипотек. Статистические данные "Газете.Ru" дали в пресс-службе Level Group.
Как оказалось, в последнем месяце весны текущего года в России доля граждан, которые оформили ипотеку, составила 74%. Увеличивалось это число ещё с начала календарного года.
Самый большой процент граждан Российской Федерации, которые взяли ипотеку, был зафиксирован зимой в прошлом году. Он был на 6% больше, чем составляет майский результат за текущий период. Помимо этого, в прошлом году в большинстве случаев граждане брали ипотеки, рассчитанные на долгосрочный период. В наши дни такой тенденции не наблюдается. Относительно прошлых отчётных месяцев в этом году доля оформленных ипотек в мае увеличилась почти на 10%.
Эксперты отметили, что в последнее время увеличивается доля тех, кто оформляет документ, по которому покупатель отдаёт свои деньги на этапе постройки недвижимости застройщику, чтобы тот мог вкладывать эти средства для возведения здания. Причину для такого сильного роста ДДУ решили привязать к изменениям условий льготных ипотечных программ. Это значит, что граждане, которые долгое время отсрочивали приобретение недвижимости, начали более оперативно решаться на взятие кредита.
Анализ доли граждан Российской Федерации, которые оформили ипотеку, был проведён в июне текущего года.
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