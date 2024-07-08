Июнь 2024 года ознаменовался стремительным ростом спроса на ипотеку, который достиг пиковых значений с начала года.

Объём выданных ипотечных кредитов в июне увеличился на 44%, что связано с окончанием действия льготных государственных программ по низким процентным ставкам (8% и 6%).

Банки выдали 176,6 тысяч жилищных кредитов на сумму 777,2 миллиарда рублей, что на 39% больше по количеству и на 44% по сумме по сравнению с маем.

Средняя сумма ипотечного кредита достигла рекордных 4,4 миллиона рублей.

Несмотря на рост спроса в июне, объём выданных ипотечных кредитов не превзошел рекордные значения прошлого года, когда спрос на льготную ипотеку был еще выше.

В январе-июне 2024 года объём выдач ипотеки сократился в 1,7 раза по сравнению с второй половиной 2023 года.

Это связано с ужесточением условий льготных ипотечных программ в конце прошлого года.

С 1 июля 2024 года в России прекратили действовать две крупные льготные государственные ипотечные программы: ипотека на строящееся жильё под 8% и семейная ипотека под 6%.

В первом квартале 2024 года доля кредитов с господдержкой на рынке ипотеки достигла 70%.

В середине июня некоторые крупные кредиторы приостановили прием заявок на льготную ипотеку под 8%. Это было связано с исчерпанием выделенных лимитов на такие кредиты.

В июне россияне взяли в банках кредиты на сумму 1,67 триллиона рублей. Этот рост был в большей степени обусловлен повышенным спросом на ипотеку.

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