В России до 2030 года продлили программу семейной ипотеки, но условия обновились. В беседе с NewsInfo.Ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил, что изменилось.
Так, по его словам, претендовать на получение ипотеки смогут только те семьи, у которых есть один ребенок возрастом до 6 лет включительно.
"Так же у нас действуют ограничения в том, что семейной ипотекой могут воспользоваться те заемщики, у которых в 2023 году, например, была семейная ипотека, либо какая-то льготная программа. Но если, например, в 2024 году у кого-то из семейной пары (супруг, супруга) была та или иная льготная программа, то повторно воспользоваться уже ей будет нельзя. По факту у семейной ипотеки остались те же, но критерии выдачи поменялись в сторону ужесточения", — рассказал Ракута.
Как отметил эксперт по недвижимости, процентная ставка, размер первоначального взноса, срок и размер кредита остались без изменений: 6% — ставка, 20% — первоначальный взнос, сумма кредита для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга — 12 миллионов, для остальных регионов — это 6 миллионов.
С 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки под восемь процентов годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии.
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