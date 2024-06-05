Россиянин с зарплатой в 50 тысяч рублей сможет позволить себе ипотеку, но ему будет тяжеловато. Об этом NewsInfo.Ru сообщила экономист Татьяна Куликова.
"Я знаю случаи, когда люди, взявшие ипотеку, которая им реально не под силу, они изо всех сил стараются. Они просто не могут себе позволить потерять работу. Потому что у них просто нет денег на следующий платёж. Всё это очень грустно. И на них работодатели, по сути, ездят. Они знают, что сам он никогда не уволиться", — рассказала она.
Как отметила собеседница NewsInfo.Ru, возможность "потянуть" ипотеку зависит, в частности, от того, какую недвижимость хочет приобрести человек, какая процентная ставка у него будет и на сколько лет будет оформлен кредит.
По словам Куликовой, взять ипотеку и сохранить привычный образ жизни у большинства россиян не получится.
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