Первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв ожидает резкий рост спроса на ипотеку с государственной поддержкой в июне. Падение до нормальных значений можно будет увидеть ближе к августу — сентябрю.

Каких-либо выводов из данного всплеска топ-менеджер советует не делать, так как считает его аномальным. После пиков всегда следует спад, и Царёв не берется прогнозировать, насколько сильным он будет. Однако, до сентября спрос на ипотеку достигнет своих адекватных показателей.

Многие программы льготной ипотеки действительны до 1 июля 2024 года. Власти разрабатывают проекты отказа от некоторых программ и изменение уже существующих. Люди пытаются запрыгнуть в "последний вагон" и воспользоваться льготами, пока это возможно.

"Я согласен с тем, что программы должны становиться более адресными. Государство в этом направлении как раз и двигается", — заявил Кирилл Царёв.

Заместитель председателя точно уверен в падении спроса, но насколько оно будет серьезным зависит от того, какие программы будут применены.

Царёв считает, что ситуация на ипотечном рынке стабильная и не должна вызывать никакого беспокойства. Просрочка по ипотеке сохраняется на низком уровне.

Фото: Сайт Правительства Москвы (Creative Commons Attribution 4.0)