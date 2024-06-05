Первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв ожидает резкий рост спроса на ипотеку с государственной поддержкой в июне. Падение до нормальных значений можно будет увидеть ближе к августу — сентябрю.
Каких-либо выводов из данного всплеска топ-менеджер советует не делать, так как считает его аномальным. После пиков всегда следует спад, и Царёв не берется прогнозировать, насколько сильным он будет. Однако, до сентября спрос на ипотеку достигнет своих адекватных показателей.
Многие программы льготной ипотеки действительны до 1 июля 2024 года. Власти разрабатывают проекты отказа от некоторых программ и изменение уже существующих. Люди пытаются запрыгнуть в "последний вагон" и воспользоваться льготами, пока это возможно.
"Я согласен с тем, что программы должны становиться более адресными. Государство в этом направлении как раз и двигается", — заявил Кирилл Царёв.
Заместитель председателя точно уверен в падении спроса, но насколько оно будет серьезным зависит от того, какие программы будут применены.
Царёв считает, что ситуация на ипотечном рынке стабильная и не должна вызывать никакого беспокойства. Просрочка по ипотеке сохраняется на низком уровне.
Фото: Сайт Правительства Москвы (Creative Commons Attribution 4.0)
Украина снова призвала Китай приехать на "мирный саммит" в Швейцарию
Киев считает "формулу мира Зеленского" единственной справедливой основой урегулирования конфликта.
Москва, Пекин и Тегеран призвали Запад вернуться к ядерной сделке
Восстановление соглашения об СПВД позволит остановить эскалацию.
Кононенко стал первым в истории человеком, кто провёл в космосе тысячу суток
Русский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком в мире, кто пробыл в космическом пространстве тысячу суток. Об произошедшем проинформировали в пресс-службе "Роскосмоса".
Россияне могут не опасаться дефицита горбуши
По словам экспертов, текущий прогноз по вылову достаточно благоприятный.