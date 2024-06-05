Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 88,7574
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 96,563
В Сбербанке ожидают аномальный рост спроса на ипотеку в июне
  1. Главная
  2. Недвижимость
  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:58

В Сбербанке ожидают аномальный рост спроса на ипотеку в июне

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв ожидает резкий рост спроса на ипотеку с государственной поддержкой в июне. Падение до нормальных значений можно будет увидеть ближе к августу — сентябрю.

Каких-либо выводов из данного всплеска топ-менеджер советует не делать, так как считает его аномальным. После пиков всегда следует спад, и Царёв не берется прогнозировать, насколько сильным он будет. Однако, до сентября спрос на ипотеку достигнет своих адекватных показателей.

Многие программы льготной ипотеки действительны до 1 июля 2024 года. Власти разрабатывают проекты отказа от некоторых программ и изменение уже существующих. Люди пытаются запрыгнуть в "последний вагон" и воспользоваться льготами, пока это возможно.

"Я согласен с тем, что программы должны становиться более адресными. Государство в этом направлении как раз и двигается", — заявил Кирилл Царёв.

Заместитель председателя точно уверен в падении спроса, но насколько оно будет серьезным зависит от того, какие программы будут применены.

Царёв считает, что ситуация на ипотечном рынке стабильная и не должна вызывать никакого беспокойства. Просрочка по ипотеке сохраняется на низком уровне.

Фото: Сайт Правительства Москвы (Creative Commons Attribution 4.0)

Мир

Украина снова призвала Китай приехать на

Украина снова призвала Китай приехать на "мирный саммит" в Швейцарию

Киев считает "формулу мира Зеленского" единственной справедливой основой урегулирования конфликта.

Читать полностью
Москва, Пекин и Тегеран призвали Запад вернуться к ядерной сделке

Москва, Пекин и Тегеран призвали Запад вернуться к ядерной сделке

Восстановление соглашения об СПВД позволит остановить эскалацию.

Читать полностью

Общество

Кононенко стал первым в истории человеком, кто провёл в космосе тысячу суток

Кононенко стал первым в истории человеком, кто провёл в космосе тысячу суток

Русский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком в мире, кто пробыл в космическом пространстве тысячу суток. Об произошедшем проинформировали в пресс-службе "Роскосмоса".

Читать полностью
Россияне могут не опасаться дефицита горбуши

Россияне могут не опасаться дефицита горбуши

По словам экспертов, текущий прогноз по вылову достаточно благоприятный.

Читать полностью

Новости